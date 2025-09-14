Rissa finisce a bottigliate. Giovane ferito al braccio

Bottigliate, urla e risse in centro storico. È stato un sabato pomeriggio movimentato quello di ieri per i residenti e i passanti delle zone limitrofe alle piazze VIII Agosto e XX Settembre, che in due orari diversi hanno contattato le forze dell’ordine segnalando due violenti tafferugli. Il primo è scoppiato intorno alle 18.30, in via Maroncelli, a due passi dal parco della Montagnola e una piccola traversa della piazza, dove nel weekend i cittadini si radunano per il mercato. All’improvviso, è scoppiata una rissa tra una decina di soggetti, molto probabilmente in stato alterato, che, tra urla e grida, si sono fronteggiati impugnando delle bottiglie di vetro. Fino a scagliarsele addosso e seminando il panico, al punto da spingere alcuni residenti a chiamare i soccorsi. Poco prima dell’arrivo della polizia, però, gli uomini hanno cambiato ’location’, proseguendo la baruffa dall’altro lato di piazza VIII Agosto, sotto i portici che riparano le attività commerciali. Quando gli agenti sono intervenuti sul posto, gli uomini si sono dileguati e divisi, scappando in direzioni diverse. In zona, presenti anche alcuni operatori della polizia Locale in borghese.

Una manciata di minuti dopo, la polizia ha trovato in zona universitaria, in Largo Respighi, un giovane, cittadino marocchino, ferito a un braccio: la vittima, accompagnata in ospedale, non ha saputo riferire agli agenti come si è procurato la ferita, riconducibile a un colpo di arma da taglio, che è stata curata con qualche punto. L’uomo, irregolare sul territorio, sarà tradotto all’ufficio immigrazione. Circa un’ora dopo la prima rissa, piazza XX Settembre è stata teatro di un altro scontro che ha coinvolto, di nuovo, una decina di persone, armate di bottiglie di vetro. Anche in questo caso, all’arrivo degli agenti, gli uomini si erano già dileguati.

Mariateresa Mastromarino