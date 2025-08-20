Rissa in piazza Maggiore. Bottigliate e insulti tra un gruppo di clochard. Scoppia la polemica

Bologna, 20 agosto 2025 – Si sono insultati e poi presi a bottigliate, facendo scoppiare una rissa nel cuore del centro storico, sotto il portico della farmacia di piazza Maggiore, vicino a Palazzo d’Accursio. Sotto le finestre del Comune, ancora una volta, si è concretizzato l’ennesimo scontro, fatto di degrado e marginalità sociale, tra i clochard che da quasi un anno vivono, giorno e notte, sotto le mura dell’amministrazione, orbitando tra la piazzetta Guazzaloca e i quattro cantoni.

Lunedì, nel secondo pomeriggio, è scoppiata una colluttazione tra una decina di persone. Tutte in stato alterato, che a voce alta discutevano e litigavano tra loro. La lite, poi, è sfociata in una rissa, con tanto di lancio di bottiglie di vetro. Sul posto, sotto l’occhio vigile dei militari dell’esercito, sono intervenute due pattuglie della polizia locale e in ausilio, anche se per poco, è arrivata anche una volante della polizia di Stato.

Questo è l’ultimo episodio di cui il gruppo di persone senza fissa dimora è stato protagonista. Perché, pochi giorni fa, si era verificato un evento simile: sabato, sempre nel pomeriggio, infatti, due uomini hanno attirato l’attenzione dell’esercito, in centro con una pattuglia dell’operazione Strade Sicure, che è intervenuto per sedare una colluttazione tra due uomini che, dopo una discussione scoppiata per motivi ancora da definire, erano arrivati alle mani. Uno di loro, durante la lite, ha anche estratto un piccolo coltellino, con il quale cercava di intimorire ’il rivale’. Sono stati i militari ad allertare il 112: immediato l’intervento dei carabinieri del Radiomobile. Che, al loro arrivo, però, hanno trovato solamente uno dei due clochard, che, alla vista dei militari dell’Arma, ha consegnato il coltellino. L’altro uomo, invece, ha fatto perdere le sue tracce.

Un’emergenza, quella che vede i circa 15 homeless orbitare da tanti mesi tra le piazze del centro storico, sulla quale diversi attori, anche istituzionali, sono intervenuti: a marzo, infatti, il gruppo di Fratelli d’Italia in Comune aveva presentato un ordine del giorno invitando il sindaco e la Giunta a garantire nella zona più controlli della polizia locale. Ma nulla è cambiato: "Anche a giugno abbiamo chiesto l’anticipazione del nostro odg", anche per "raccogliere dati per un’indagine volta a capire le motivazioni per le quali molte persone senza fissa dimora preferiscono scegliere di non accettare la possibilità del posto per la notte e gli aiuti – sottolinea la consigliera meloniana Elena Foresti –. Non ammettere alla discussione un odg su un tema di questo tipo con più e più situazioni che si ripetono in città credo esprima un chiaro messaggio". Quanto successo lunedì è "l’ennesimo episodio di assenza di sicurezza – tuona il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto –. Una situazione degenerata a causa della noncuranza della Giunta delle strade e delle piazze del centro, dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista sociale. Questa situazione dei senzatetto è stata segnalata più volte. Chiediamo tutela e ascolto della nostra città e una cura vera delle persone più fragili".

A luglio, anche l’associazione Andromeda aveva chiesto, dopo mesi di segnalazioni, risposte concrete per trovare una soluzione strutturata e dignitosa per le persone che vivono in strada. Sul tema, era sceso in campo anche Confcommercio Ascom, con l’interesse del Comune, chiedendo di dare sostegno e aiuto ai senzatetto.