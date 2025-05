Rissa in piazza XX Settembre: tira fuori una pistola e il video finisce sui social

Bologna, 20 maggio 2025 – “Venite, c’è una rissa in piazza XX Settembre. C’è uno con una pistola”. La chiamata è arrivata l’altra sera alle 19 alla centrale operativa della polizia. E subito più pattuglie si sono precipitate nella piazza che affaccia sulla stazione. Quando Volanti e Reparto prevenzione crimine sono arrivati, c’era solo uno straniero, molto agitato, che aveva in mano una bomboletta di spray urticante. Che è stato identificato.

Rissa in piazza XX Settembre, spunta anche una pistola. Nella foto grande un frame dal video postato da un passante sui social

Tuttavia, un video girato da un passante e pubblicato da Welcome to Favelas mostra effettivamente un uomo, presumibilmente centrafricano, camminare nell’area delle giostre con in mano una pistola. L’uomo urla, mentre indietreggia con gli altri protagonisti dell’animata lite che lo spintonano e che non sembrano troppo preoccupati del fatto che impugni l’arma. Una circostanza che fa pensare che possa trattarsi di un giocattolo. Tuttavia, né l’uomo, né la pistola sono stati trovati dalla polizia, che poi si è spostata all’Autostazione, dove sembrava che il gruppo potesse essersi diretto. Anche qui sono state identificate alcune persone.

Una vicenda che riaccende l’allarme sulla situazione di piazza XX Settembre, sulla guerra tra bande di spaccio e tra stranieri dediti alle attività criminali, gravitanti nell’area della stazione. Una situazione costantemente all’attenzione delle forze dell’ordine, in una zona che nel passato recente è stata teatro anche di due omicidi. Ma finora all’arma bianca: l’utilizzo di una pistola, qualora fosse stata vera, dimostra un ulteriore salto di qualità della criminalità di strada bolognese.

“Il fatto che gang armate di pistola si aggirino in pieno giorno in piazza XX settembre, reclamandola come territorio, dimostra quello che denunciamo da tempo, il totale fallimento di ogni progetto proposto dall’amministrazione per il rilancio della piazza”, denuncia il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto. “Il video con le immagini di una rissa in pieno pomeriggio – fa eco la consigliera di Fratelli d’Italia Elena Foresti – fra un gruppetto di stranieri che si affrontano in Piazza XX Settembre proprio di fianco alla giostra dei bambini e in cui si vede uno dei litiganti che impugna una pistola, lascia senza parole. La situazione continua ad essere critica nella zona nonostante la dichiarazione del sindaco sull’essersi ripresi la piazza”.