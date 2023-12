Rissa in un bar di Bologna, ubriaco colpisce un agente: arrestato

Bologna, 18 dicembre 2023 - Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia per oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento, resistenza e sanzionato per manifesta ubriachezza alcolica in luogo pubblico, in quanto sabato sera, arrivato in un bar della Bolognina, ha colpito un agente che stava tentando di sedare una rissa tra due persone.

Il tutto è accaduto intorno alle 16.30 del 16 dicembre, quando i poliziotti della volante Bolognina sono arrivati in via Cherubini in quanto in un bar era scattata una lite tra due persone, rispettivamente di nazionalità cinese e ucraina. Entrati nel locale, gli agenti hanno trovato due persone, tra le quali era in corso un’accesa discussione.

In particolare, un uomo, che presentava segni visibili di graffi e una leggera fuoriuscita di sangue, ha spiegato di essere stato aggredito dalla dipendente del bar.

Mentre gli agenti tentavano di sedare la lite, è arrivato nel bar un uomo, un moldavo di 39 anni, amico del ferito che, visibilmente ubriaco, ha iniziato a insultare i poliziotti, colpendo uno degli agenti. Il trentanovenne è stato portato in Questura con non poche difficoltà, visto che continuava ad agitarsi e nel tragitto ha anche danneggiato l'auto di servizio della polizia.

L'atteggiamento violento è continuato anche una volta arrivati in Questura, dove l'uomo ha sferrato un calcio allo stesso agente già colpito nel bar.

Il trentanovenne è stato così arrestato con l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento, resistenza e sanzionato per manifesta ubriachezza alcolica in luogo pubblico, mentre l'agente è stato trasportato per accertamenti all'ospedale Rizzoli dove ha ricevuto una prognosi di sette giorni.