Rissa in via Massarenti. Uomo trovato a terra

Due auto dei carabinieri, un’ambulanza, una persona stesa a terra in via Massarenti. Sabato sera, intorno alle 20,30, i residenti si sono subito allarmati per la situazione che stavano vedendo davanti alla chiesa di Sant’Antonio di Savena. I militari dell’Arma infatti erano intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona accoltellata. Ma in realtà non era stata usata nessuna arma da taglio. Infatti, si trattava di una rissa tra extracomunitari, finita con una persona stesa sul marciapiede, vicina ai bidoni della spazzatura. La vittima dell’aggressione, che poi non ha collaborato con i carabinieri intervenuti, è stata medicata sul posto e assistita anche con la coperta medica. Poi, in condizioni non preoccupanti, l’uomo è stato portata in ambulanza all’ospedale Maggiore. Nessuna traccia dell’aggressore.

Un caso simile è avvenuto anche domenica scorsa in via Mattei. Attorno alle 21,30 infatti un uomo di mezza età, di origini straniere, è stato trovato steso a terra, con la faccia piena di sangue e ferita alla parte posteriore della testa, sul marciapiede e vicino alla fermata del tram, davanti al distributore Esso. Anche in questo caso sono stati chiamati i carabinieri e il 118 che è intervenuto con ambulanza e automedica. L’uomo era stato ferito a seguito di una rissa con un altro straniero. E anche in questo caso nessuna traccia dell’aggressore. Dopo le medicazioni sul posto è stato trasportato all’ospedale Maggiore.

n. m.