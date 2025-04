Rissa a colpi di machete in via Agucchi: in carcere un 19enne

Bologna, 5 aprile 2025 – L’aveva colpito con un machete durante una discussione, facendogli perdere diverse dita. Poi, visto l’accaduto, era scappato. Ma la Polizia, dopo un’attenta e veloce indagine della squadra mobile, lo ha rintracciato. Si era rifugiato a casa di un amico, non tornando mai nella sua abitazione. Così, per la rissa di martedì in via Agucchi, è finito in carcere un giovane bolognese, classe 2006.

Dietro la violenza finita nel sangue, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe esserci un banale screzio avvenuto alcuni giorni prima del fatto tra il 19enne e un altro ragazzo italiano di 22 anni, classe 2003. Così i due si erano dati appuntamento per parlarne. Ma il 19enne, nato e residente a Bologna, si è presentato con un machete. E il problema tra i due non si è mai risolto. Tanto che usato l’arma da taglio sulla mano sinistra del ‘rivale’ e gli ha tagliato diverse dita, finendo ricoverato all’ospedale.

Poi, immediata, la fuga. Solo che la vittima della violenza era in compagnia di alcuni amici i quali hanno raccontato l’accaduto alla Polizia. Sul posto anche la Scientifica che ha effettuato i rilievi del caso, repertando tracce ematiche.

Le attività investigative avviate dalla squadra mobile hanno permesso di identificare dopo poche ore il presunto autore del reato che, dopo il grave delitto, si è reso irreperibile non facendo rientro nella propria residenza. Le incessanti ricerche hanno condotto a rintracciare il sospettato, il giorno successivo ai fatti, nella casa di un amico, sempre a Bologna.

Il 19enne, gravato da precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Convalidato, gli è stata disposta la custodia cautelare in carcere.