Rissa tra migranti al Cas di via Mattei a Bologna: quattro feriti, uno è grave

Bologna, 18 settembre 2023 – Notti di tensione al Centro di accoglienza straordinaria di via Mattei.

Non solo per via dei preparativi per i nuovi arrivi di migranti in città, ma anche perché la convivenza forzata nel centro straripante di persone è culminata, attorno alle 23 della notte fra domenica e lunedì, in una rissa tra due gruppi di ospiti di nazionalità diverse (guarda il video).

L'intervento del carabinieri in via Mattei

Il bilancio finale è di quattro i feriti, di cui uno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze (che hanno trasportato i feriti in ospedale) e diverse auto dei carabinieri.

E anche la sera prima era stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine: sabato infatti un ospite aveva aggredito alcuni operatori, senza però ferirli. Non è stato denunciato.