Rissa nel minimarket. Ventenne accoltellato. Caccia agli aggressori

L’hanno accerchiato e poi lo hanno aggredito con violenza, riversando su di lui rabbia e ferocia, colpendolo all’addome e superficialmente anche al capo.

Attimi di paura e tensione in zona Savena, più precisamente in via Cavedone, dove martedì sera dall’interno di una piccola attività commerciale che affaccia sulla strada principale è scoppiata una rissa tra un gruppo di giovani, tutti stranieri, compresa la vittima.

Tutto è iniziato intorno alle 21.30, quando la comitiva, composta per lo più da ragazzi di indicativamente vent’anni, è entrata nel mini market: tra le urla e gli spintoni, è nata una discussione verbale che si è poi spinta fino alle mani. E il tutto è degenerato velocemente nella violenza. Il marciapiede all’esterno del mini market, infatti, era pieno di macchie di sangue della vittima, che ha riportato due ferite da arma da taglio, una all’altezza del costato e la seconda, molto più superficiale, al capo. I fendenti dovrebbero essere stati inferti da un cacciavite, usato brutalmente come arma. Dopo l’episodio, gli autori (sono almeno due i giovani coinvolti) sono fuggiti a gambe levate, lasciando la vittima stesa a terra fuori dal negozio. Non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione né se il gruppo già conoscesse l’aggredito.

Dopo il primo intervento dei carabinieri del Radiomobile e l’arrivo dei militari del Sis (Sezioni Investigazioni Scientifiche dei carabinieri), il giovane è stato trasportato immediatamente in codice di media gravità all’ospedale Maggiore, dove però, nonostante le ferite, ha seminato il panico tra gli operatori sanitari. Diventato molesto ed essendo poco collaborativo, non aiutando i militari dell’Arma nelle indagini, il giovane ferito è stato sedato e l’emergenza è rientrata. Il ragazzo non è mai stato in pericolo di vita.

Intanto, le indagini sono nelle mani della stazione Mazzini dei carabinieri, a cui toccherà ricostruire l’accaduto, partendo dai moventi che hanno portato alla feroce aggressione, che ha scosso il martedì sera del quartiere Savena.