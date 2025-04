Rissa per il parcheggio, spunta una mannaia

Litigano per un parcheggio, salta fuori una mannaia, scoppia la rissa e i carabinieri evitano il peggio. Scene da far west giovedì scorso a Sala, nella frazione di Osteria Nuova, nei pressi di un bar, della stazione ferroviaria e di una sala da ballo.

Secondo quanto si è potuto apprendere il litigio è scoppiato intorno alle 17 quando un uomo sulla quarantina, italiano, doveva uscire fuori da un parcheggio con la propria automobile. Ma dietro la sua auto era ferma un’altra automobile che di fatto impediva l’uscita dal posteggio. L’automobilista è sceso e ha chiesto di spostare l’automobile agli avventori del bar. Ma senza successo e probabilmente incassando qualche improperio, in particolare da tre persone coetanee, italiane. Allora l’uomo si è allontanato e pare sia andato a casa a prendere una mannaia o un machete, come riferito nei post di uno dei gruppi social di Sala. Poi è tornato impugnando la mannaia ma l’attrezzo non ha spaventato affatto i tre con cui aveva avuto in precedenza il diverbio. La situazione è degenerata e i tre hanno iniziato a picchiare l’uomo incuranti della mannaia. Fortuna ha voluto che il quel momento passasse da quelle parti un carabiniere libero dal servizio, ma che ha visto quanto stava accadendo ed è prontamente intervenuto calmando gli animi e avvertendo i colleghi del 112 e una ambulanza del pronto soccorso.

Una volta sul posto, i sanitari hanno medicato l’uomo che aveva impugnato la mannaia e che era rimasto ferito nella colluttazione. I militari dell’Arma hanno accertato i fatti e quindi hanno proceduto con l’identificazione dei quattro. È stata aperta una indagine e la loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti. E sul tema di mannaie e affini, non più tardi di un mese fa, a Crevalcore, durante una rissa di ragazzini pare che fosse spuntato fuori un machete. La rissa si era verificata nei pressi della stazione ferroviaria, spesso teatro di vandalismi. La situazione aveva preoccupato e preoccupa diversi cittadini, per questi frequenti episodi.

Recentemente, sempre a Crevalcore e sempre sul tema sicurezza, si era verificata una rapina in casa ai danni di un anziano nella frazione Bolognina e a una titolare di una agenzia di pratiche auto le era stata rubata la borsa dalla bicicletta. Lei aveva tentato di bloccare il ladro aggrappandosi allo sportello della macchina dove era salito e condotta dal complice. La signora era stata trascinata per qualche metro per poi rovinare sull’asfalto procurandosi ferite e traumi.

Pier Luigi Trombetta