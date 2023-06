Rissa in piazza dei Martiri a Bologna: "Qui ogni sera è un caos". Il video

Bologna, 7 giugno 2023 – Non è una novità. I residenti e i lavoratori della zona di piazza dei Martiri non ne possono più. Non ne possono più delle risse, non ne possono più delle molestie, dei bivacchi e dello sporco. Una situazione sempre uguale a se stessa da anni. Così non fa scalpore neppure che, lunedì sera, la polizia sia dovuta intervenire in piazza dei Martiri per la segnalazione di due persone che, visibilmente ubriache, se le stavano dando di santa ragione. Gli agenti hanno separato i due, che sono stati identificati. E sul posto è arrivata anche l’ambulanza, per medicare quello che aveva avuto la peggio.

"Questa volta, almeno, non mi hanno sfondato a testate la vetrina del negozio", racconta il parrucchiere Gianluca Dall’Osso, che ha il salone in via Cairoli. Proprio di fronte al suo ingresso, intorno alle 20 dell’altra sera si è scatenato il parapiglia, ripreso dalle telecamere di sorveglianza passo per passo.

"La situazione qui è sempre la stessa – dice ancora –. Stamattina (ieri, ndr ) sul marciapiede fuori dal negozio c’erano stracci e fazzoletti sporchi di sangue del ferito che, dopo essere stato pestato dall’altro, è andato a sciacquarsi alla fontana in piazza dei Martiri. Noi con questa gente conviviamo da anni; conviviamo con risse, con furti e con la paura che prima o poi succeda di peggio. E questo, a un certo punto, non è più possibile".

Il 30 gennaio dello scorso anno Dall’Osso si era ritrovato il negozio sfondato, dopo che di fronte alle sue vetrine una decina di persone si erano prese a botte, finendo per mandare in frantumi il vetro. "Sono sempre gli stessi balordi, sempre gli stessi che mangiano, dormono ed espletano le loro funzioni fisiologiche qui, in mezzo alla strada", conclude il parrucchiere. Ricordando le decine di esposti presentati, negli anni, da chi vive e lavora nella zona. Dove passa il tempo. E niente cambia.