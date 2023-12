Bologna, rissa in piazza XX Settembre: un uomo ferito

Bologna, 25 dicembre 2023 – E’ stato preso a calci e pugni da tre uomini, descritti da alcuni testimoni come africani, due dei quali dalla carnagione molto scura, ieri mattina alle 9.30 in piazza XX Settembre.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri (Foto d'archivio)

L’uomo, a sua volta africano, sulla trentina (non è stato ancora identificato con certezza perché non aveva documenti con sé e ora si trova ricoverato all’ospedale Maggiore), è stato afferrato da due degli aggressori, che lo tenevano fermo mentre il terzo lo prendeva a calci e pugni. Uno di loro aveva in mano un coltello, ma non lo ha utilizzato. In particolare, la vittima è stata colpita al volto e al torace, con brutalità. Poi, è stata abbandonata a terra, sanguinante, mentre i tre uomini si davano alla fuga.

Diversi testimoni hanno quindi allertato il 112 e i carabinieri della Compagnia Bologna centro e del Radiomobile si sono precipitati sul posto: hanno qui trovato l’uomo ferito a terra, ben presto soccorso dai sanitari del 118 che l’hanno portato al Maggiore, in codice di media gravità. Nessuna traccia invece dei suoi aggressori. Ora sono al vaglio le telecamere della zona e anche alcuni video della rissa registrati da dei testimoni, che potrebbero aiutare a identificare e rintracciare gli autori del gesto.