Rissa fra pusher in Bolognina, donna ferita per proteggere un bambino. Intervengono i carabinieri

Bologna, 2 settembre 2025 – E’ ancora allarme sicurezza e droga in Bolognina: episodio choc questa mattina in via Zampieri, dove una donna è rimasta ferita durante una rissa tra spacciatori.

La zuffa sarebbe partita in strada fra due pusher e altrettanti acquirenti. I carabinieri sono intervenuti immediatamente in via Zampieri dopo la chiamata di alcuni passanti: una donna, che si trovava in strada assieme a un bambino, per evitare i quattro protagonisti della rissa e nel tentativo di proteggere il piccolo, è caduta rovinosamente a terra.

È stato necessario l'intervento del 118: la donna ha riportato alcune escoriazioni ed è stata medicata sul posto. Per gli accertamenti e le indagini sono intervenuti i militari della stazione Navile, che hanno ascoltato la testimonianza della vittima per ricostruire così l'accaduto.

Il dossier in Procura del Comune

La Bolognina resta così al centro dell’attenzione e del dibattito politico, dopo la notizia del Comune intenzionato a consegnare un dossier in Procura per fare luce proprio sullo spaccio in zona, che secondo l’assessora Matilde Madrid sarebbe in mano a “gruppi criminali organizzati di nigeriani”. E dopo il nostro reportage nel Far West tra droga e spaccio a cui residenti e commercianti sono sottoposti ormai quasi quotidianamente.

Questa mattina è intervenuto sul tema anche Nicola Molteni (Lega), sottosegretario all’Interno: “Un dossier da inviare alla Procura sullo spaccio di droga alla Bolognina rappresenta solo l'ennesima operazione di distrazione di massa con la quale il sindaco Matteo Lepore e la sua assessora Matilde Madrid provano a buttare la palla in tribuna per nascondere la manifesta incapacità del centrosinistra di governare la città di Bologna", sferza il sottosegretario della Lega, che parla anche di “un tentativo grossolano per sviare l'attenzione dalle assurdità di cui si sono resi responsabili”.