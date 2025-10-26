Rissa in via San Vitale, ragazza colpita al volto

Bologna, 26 ottobre 2025 – Una notte di ordinaria follia in via San Vitale. Tra botte, schiaffi, calci e spintoni. E poi urla, insulti e sputi. Una notte in cui tutto è concesso, anche colpire con un pugno in pieno volto una ragazza e stenderla a terra, solo perché lei ha tentato di fermare l’aggressore, intento a spaccare una bottiglia di vetro per colpire i suoi ’avversari’. Il tutto ripreso dai residenti spaventati.

L'aggressione alla ragazza colpita al volto e vari momenti della rissa

È il ritorno – anche se in realtà la tensione non è mai calata – della ’malamovida’ nella zona di piazza Aldrovandi, esentata però dalla rissa di questo weekend. Venerdì notte ne è stata la prova, perché intorno alle 3.30 del mattino, mentre in piazza i locali erano già chiusi, lungo via San Vitale, ancora gremita di gente e clienti dei due locali che, vicino l’arco, servono da bere d’asporto, si è creato il panico. A generarlo, una ventina di giovanissimi, la maggior parte dei quali alterata dall’assunzione di alcol. D’improvviso, il gruppo, tra minorenni e poco più che maggiorenni, si è diviso in due fazioni, che si sono fronteggiate tra loro senza apparenti motivi, a suon di insulti e sputi: da una parte c’era in prima fila una delegazione di ’maranza’; dall’altra, invece, altri ragazzi loro coetanei. Dalle parole, poi, i due fronti sono passati ai fatti ed è iniziata la vera rissa, tra calci, spintoni e schiaffi. Nei due gruppi, erano presenti anche alcune ragazze.

Sono stati tanti i tafferugli, tra brevi tregue condite da sputi e urla, che hanno riempito via San Vitale, partendo da sotto i portici e terminando in mezzo alla strada. Sotto le colonne, una dozzina di giovani ha dato il peggio di sé, prendendosi a manate e spingendosi per terra. Poi, uno di loro si è allontanato dalla rissa, dirigendosi verso un cestino dei rifiuti. Da lì, ha preso una bottiglia di vetro vuota e ha provato a spaccarla sull’asfalto, senza per fortuna riuscirci, con l’idea di aggredire gli altri facinorosi.

In quel momento, una ragazza, che dai video sembra estranea ai fatti, si è avvicinata a lui con l’intento di calmarlo: il violento prima l’ha spinta e poi l’ha colpita in pieno volto con un pugno, facendo cadere la giovane, che ha sbattuto la testa. Nel frattempo, gli altri hanno continuato poco distante a picchiarsi. Fino a quando non è intervenuta la polizia, allertata dai presenti ancora in strada e dai residenti svegliati dalle grida e dagli schiamazzi. Due le Volanti intervenute. Gli agenti hanno fermato due ragazzini, uno dei quali è l’aggressore della ragazza, che sono stati accompagnati in Questura. I due sono stati denunciati per rissa e minacce. Proprio qualche giorno fa, il Comune aveva annunciato il ritorno degli street tutor in piazza Aldrovandi nei weekend.