26 ott 2025
26 ott 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
  Rissa in via San Vitale, ragazza colpita al volto

Rissa in via San Vitale, ragazza colpita al volto

Notte di follia tra una ventina di giovani e ‘maranza’. I residenti filmano tutto. Un facinoroso ha dato un pugno a una coetanea. Due denunciati dalla polizia

Rissa in via San Vitale, ragazza colpita al volto
Bologna, 26 ottobre 2025 – Una notte di ordinaria follia in via San Vitale. Tra botte, schiaffi, calci e spintoni. E poi urla, insulti e sputi. Una notte in cui tutto è concesso, anche colpire con un pugno in pieno volto una ragazza e stenderla a terra, solo perché lei ha tentato di fermare l’aggressore, intento a spaccare una bottiglia di vetro per colpire i suoi ’avversari’. Il tutto ripreso dai residenti spaventati.

L'aggressione alla ragazza colpita al volto e vari momenti della rissa
L'aggressione alla ragazza colpita al volto e vari momenti della rissa

È il ritorno – anche se in realtà la tensione non è mai calata – della ’malamovida’ nella zona di piazza Aldrovandi, esentata però dalla rissa di questo weekend. Venerdì notte ne è stata la prova, perché intorno alle 3.30 del mattino, mentre in piazza i locali erano già chiusi, lungo via San Vitale, ancora gremita di gente e clienti dei due locali che, vicino l’arco, servono da bere d’asporto, si è creato il panico. A generarlo, una ventina di giovanissimi, la maggior parte dei quali alterata dall’assunzione di alcol. D’improvviso, il gruppo, tra minorenni e poco più che maggiorenni, si è diviso in due fazioni, che si sono fronteggiate tra loro senza apparenti motivi, a suon di insulti e sputi: da una parte c’era in prima fila una delegazione di ’maranza’; dall’altra, invece, altri ragazzi loro coetanei. Dalle parole, poi, i due fronti sono passati ai fatti ed è iniziata la vera rissa, tra calci, spintoni e schiaffi. Nei due gruppi, erano presenti anche alcune ragazze.

Sono stati tanti i tafferugli, tra brevi tregue condite da sputi e urla, che hanno riempito via San Vitale, partendo da sotto i portici e terminando in mezzo alla strada. Sotto le colonne, una dozzina di giovani ha dato il peggio di sé, prendendosi a manate e spingendosi per terra. Poi, uno di loro si è allontanato dalla rissa, dirigendosi verso un cestino dei rifiuti. Da lì, ha preso una bottiglia di vetro vuota e ha provato a spaccarla sull’asfalto, senza per fortuna riuscirci, con l’idea di aggredire gli altri facinorosi.

In quel momento, una ragazza, che dai video sembra estranea ai fatti, si è avvicinata a lui con l’intento di calmarlo: il violento prima l’ha spinta e poi l’ha colpita in pieno volto con un pugno, facendo cadere la giovane, che ha sbattuto la testa. Nel frattempo, gli altri hanno continuato poco distante a picchiarsi. Fino a quando non è intervenuta la polizia, allertata dai presenti ancora in strada e dai residenti svegliati dalle grida e dagli schiamazzi. Due le Volanti intervenute. Gli agenti hanno fermato due ragazzini, uno dei quali è l’aggressore della ragazza, che sono stati accompagnati in Questura. I due sono stati denunciati per rissa e minacce. Proprio qualche giorno fa, il Comune aveva annunciato il ritorno degli street tutor in piazza Aldrovandi nei weekend.

