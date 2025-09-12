Violenta rissa tra spacciatori in Bolognina: il quartiere come un campo di battaglia

Bologna, 12 settembre 2025 – Una violenta rissa tra una decina di persone è scoppiata all'alba di oggi nel quartiere Bolognina, precisamente in via Nicolò dall'Arca, all'incrocio con via Albani. Lo scontro tra spacciatori di zona, avvenuto intorno alle 5 del mattino, è stato filmato dai residenti, che hanno assistito alla scena dalle loro finestre.

Rissa in strada in Bolognina, i residenti esasperati filmano tutto dalle finestre

Secondo le testimonianze e le immagini, i partecipanti alla rissa si sono scambiati calci e pugni, ma non si sono limitati a questo. Nello scontro sono stati utilizzati anche oggetti trovati per strada, trasformando il quartiere in un campo di battaglia. Bottiglie, sassi, e persino un forno a microonde e un segnale stradale divelto sono stati lanciati tra i contendenti.

L'episodio si inserisce in un contesto delicato per il quartiere. La Bolognina, infatti, è tornata pesantemente al centro delle cronache a causa di una recrudescenza dello spaccio di droga. Il sindaco, Matteo Lepore, ha consegnato un dossier alla Procura proprio in merito alle attività di una presunta mafia nigeriana operante nella zona. L'aggressione, che vedrebbe coinvolti dei pusher, riaccende fortemente l'attenzione sulla sicurezza e il degrado che, a detta dei residenti, stanno mettendo a dura prova la vivibilità del quartiere.