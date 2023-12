Rissa sull’accorpamento dell’istituto comprensivo

La notizia dell’accorpamento degli istituti comprensivo di Pianoro e Rastignano ha scatenato polemiche. Si schiera dalla parte dell’amministrazione Daniele Ruscigno, consigliere metropolitano all’Istruzione: "Leggo con sorpresa le dichiarazioni degli esponenti di alcune forze di opposizione del Comune a Pianoro sull’accorpamento degli istituti comprensivi che forse non sanno discendere da un provvedimento di taglio delle autonomie scolastiche imposto dal Governo da loro sostenuto, fortemente contestato non solo dalla Città Metropolitana e dalla Regione, ma anche dalle organizzazioni sindacali e da esponenti della stessa comunità scolastica. Per il prossimo triennio ci sarà una forte riduzione che impatterà sui territori e sui sindaci che subiscono l’ennesima rimodulazione che penalizza l’intera comunità educante su cui dovremmo investire, non tagliare. Ricordo che il decreto ministeriale è stato adottato senza il raggiungimento dell’accordo in Conferenza Unificata, non essendo state accolte le richieste della Regione, che ha dunque dato parere contrario, insieme a diverse altre regioni e all’Anci. Il criterio che abbiamo dovuto adottare ha cercato di limitare i problemi generati dal Ministero".

La disputa tuttavia prosegue e dopo FdI ad esprimersi è anche UpA: "Leggiamo i soliti vaneggiamenti di alcuni sindaci di sinistra che, invece di assumersi le responsabilità delle proprie scelte, pensano di prendere in giro i cittadini dando la colpa al Governo. Peccato che sia stata la stessa Corte Costituzionale a smentire quanto da essi affermato: ’La normativa statale – si legge – non richiede alle Regioni la chiusura di plessi scolastici quale conseguenza della determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici’. Basterebbe questo per mettere fine alle speculazioni". Alessandro Russo e Matteo Di Benedetto delle Lega auspicano che l’accorpamento "non sia una scusa per tagliare servizi ai cittadini".

Zoe Pederzini