Rissa sull’emergenza casa. Lepore assolve il Comune. Centrodestra all’attacco

e Nicoletta Tempera

BOLOGNA

In via Don Minzoni la sveglia è suonata presto. E le cinquanta famiglie che, guidate dal sindacato Plat, hanno occupato l’immobile di Asp, si sono messe al lavoro subito, con scope e stracci, per pulire quei 12mila metri quadrati. A vederla, sembra una festa: ma fuori da quelle mura polverose, la realtà è diversa. Da un lato c’è la polizia, che ricevuta venerdì la denuncia di Asp, è già al lavoro e che ha già presentato una prima informativa in Procura, con una trentina di nomi di attivisti di Plat e Cua, notati durante l’irruzione nell’immobile. Dall’altro c’è lo scontro politico su chi ha responsabilità e di cosa. C’è il sindaco Lepore, che pur ammettendo "il fallimento della Repubblica", come detto dal governatore Michele de Pascale al Carlino, su sfratti ed emergenza abitativa, addita il governo che lascia soli Comuni e famiglie; dall’altro Fratelli d’Italia che, dalla sua convention bolognese sui tre anni del governo Meloni, lancia strali a chi guida Bologna e l’Emilia-Romagna. In mezzo, pure l’ex assessora al Welfare Amelia Frascaroli, che striglia a sua volta Palazzo D’Accursio, perché "si prenda responsabilità" e utilizzi gli immobili pubblici vuoti per aiutare le famiglie in situazione di fragilità. Insomma, l’emergenza casa – che ha avuto il suo effetto in città in uno sfratto con pareti abbattute e cinque minori coinvolti e nell’occupazione di venerdì – sta scatenendo una guerra di tutti contro tutti. Se de Pascale parla di fallimento di esecutivo, Stato, Regione e Comune, il sindaco Lepore attacca il governo e dice che "il comune è l’unico che fa qualcosa". Replica il capogruppo alla Camera di FdI, Galeazzo Bignami: "Il problema della casa a Bologna è responsabilità della sinistra Ztl". La sua colpa? "Aver trasformato la città in un salotto dove chi non si può permettere un alloggio non può vivere".

Per Bignami "Lepore ha bloccato l’urbanistica e, mentre la polizia garantisce il rispetto delle leggi, sotto le Torri qualcuno si sente una repubblica a sè". Sulla stessa linea il responsabile Organizzazione meloniano Giovanni Donzelli che parla di "occupazioni selvagge sbagliate", con Regione e Comune rei di "non aver posto più attenzione all’edilizia popolare". Sul "fallimento della Repubblica" in merito all’abitare, però, è più dialogante: "La questione alloggi è seria, quindi fare una riflessione insieme è un ragionamento. Se invece si dà la colpa al governo si cade nel ridicolo". Sulla questione interviene anche il ministro per il Pnrr Tommaso Foti: "Le occupazioni vanno evitate e le modalità non le decide il governo. Ma non confondiamo quella che è una norma che rispetta il diritto alla proprietà con quelle che possono essere modalità esecutive".