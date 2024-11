Maxi rissa tra tifosi del Bologna e del Lille al pub in via Zamboni

Bologna, 27 novembre 2024 – Maxi rissa ieri sera all’Irish Pub ‘Cluricaune’ di via Zamboni. Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sono stati alcuni tifosi del Lille e del Bologna: le due squadre si affronteranno stasera alle 21 per la quinta giornata di Champions League allo stadio Dall’Ara. Non è ancora chiaro che cosa abbia innescato la violenta rissa e su questo sarà la polizia, intervenuta con diversi agenti in tenuta antisommossa, a fare chiarezza. Per il momento, sembrerebbe che all’interno del locale siano volate bottiglie di vetro e bidoni della spazzatura, tanto da creare il panico e obbligare i titolari del bar a chiudere il locale dall’interno con le persone ancora dentro.

Si tratta della seconda rissa tra tifosi nel giro di due settimane dopo quella che vide protagonisti un gruppo di ultras rossoblù che, al termine di Bologna-Monaco di Champions League, aggredirono i rivali monegaschi aggredendoli in via Saragozza.