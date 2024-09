Rissa tra baby gang, spunta anche un coltello

Scoppia una rissa tra baby gang e spunta anche un coltello. Un minorenne è stato fermato con prontezza dai carabinieri della stazione di Pianoro dopo un breve inseguimento. Nei guai un 16enne, senza precedenti penali, che i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. I fatti si sono verificati alle 22,20 di sabato scorso, nel centro di Pianoro. La pattuglia dei carabinieri di Pianoro era in servizio in paese, a piedi, per occuparsi dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della manifestazione "Volontassociate e Notte Bianca".

Poco dopo le 22 alcuni cittadini hanno richiamato l’attenzione dei militari per avvisarli che, in una strada limitrofa, in via Levi, era scoppiata una rissa tra alcuni giovanissimi, circa una quindicina. Non è chiaro se i due gruppi di ragazzini, coetanei sui 16 anni, si fossero dati appuntamento. Quel che è certo è che i militari si sono precipitati in via Levi per sedare la lite e che l’intervento dei carabinieri ha evitato un epilogo peggiore. Alla vista della pattuglia, infatti, le due gang si sono subito separate: alcuni giovani sono fuggiti. Altri, dopo un breve inseguimento verso la frazione di Pianoro Vecchio, sono stati raggiunti in via Nazionale, grazie a un carabiniere della stazione locale che era libero dal servizio, ma in zona. In quattro sono stati identificati. Tra questi ultimi c’era anche il 16enne poi denunciato.

I carabinieri appena arrivati sul posto con più pattuglie avevano infatti notato il giovanissimo buttare a terra qualcosa che aveva in tasca: un coltello che era stato visto gettare a terra un coltello che aveva in tasca. Un coltello a serramanico di venti centimetri. L’arma, recuperata dai carabinieri, è stata sequestrata.

Il giovane, residente in un paese limitrofo a Pianoro, invece è stato accompagnato in caserma e affidato ai genitori, informati dell’accaduto. Denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna il 16enne deve rispondere di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Zoe Pederzini