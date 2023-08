Rissa tra cinesi in via di Corticella In cinque colpiti dal Daspo urbano

Per la rissa in via di Corticella, cinque persone di origine cinese, oltre che a essere già state denunciate, sono state raggiunte da un Dacur (Divieto di accesso ai centri urbani). Il provvedimento è stato emesso dal questore di Bologna a seguito dell’attività investigativa dal personale della Divisione anticrimine dopo la rissa aggravata avvenuta il 4 agosto.

L’allarme su quanto stava succedendo davanti a un pubblico esercizio in via di Corticella era stato alnciato da alcuni residente ma, all’arrivo dei poliziotti, la rissa era già terminata e alcune persone si erano già allontanate, ma cinque cittadini cinesi di età compresa tra i 35 e i 47 anni, regolari sul territorio nazionale e che erano risultati essere coinvolti nella vicenda, erano stati denunciati per rissa aggravata. A seguito dell’episodio sono scattati gli accertamenti che hanno portato all’emissione delle cinque misure di restrizione della liberta di movimento. Infatti, per i soggetti coinvolti è scattato il divieto per la durata di un anno di accedere al pubblico esercizio di via di Corticella e di stazionare nelle immediate vicinanze. L’eventuale violazione di tale divieto costituisce un reato punibile con la multa e la reclusione da sei mesi a due anni, mentre in caso di ripetuta violazione la norma ammette l’applicazione della più stringente misura della sorveglianza speciale.