Rissa tra ragazzini, terrore in stazione: "Uno aveva il machete"

Rissa tra ragazzini alla stazione ferroviaria di Crevalcore: uno di loro impugnava un machete. La notizia è rimbalzata dai social, tuttavia non è stata confermata la notizia della grossa lama. L’altra sera sono intervenuti i carabinieri. La denuncia arriva da Rosanna Resta, capogruppo consiliare della lista civica di opposizione ‘Insieme per Crevalcore’.

"Negli ultimi mesi abbiamo assistito a troppi episodi di criminalità, vandalismi alla stazione, che hanno purtroppo portato Crevalcore anche alla ribalta, in negativo, delle cronache nazionali – dice Resta –. Nonostante questa escalation abbia alzato il livello di attenzione, episodi di questo tipo non diminuiscono. Né le misure fin qui adottate dall’amministrazione, come la chiusura del giardino pubblico Donatori di Vita, appaiono adeguate a fronteggiare il problema". Resta, coi consiglieri Silvia Nicoli Marchesini e Massimo Barbieri, ha presentato in tal senso una mozione che andrà in discussione nel prossimo consiglio comunale. I civici auspicano l’unanimità del voto favorevole dei consiglieri comunali, stante anche il fatto che il sindaco stesso, Marco Martelli, si è detto preoccupato della situazione e disposto a intervenire sul tema sicurezza. "La mozione – prosegue – impegna la giunta e il sindaco su temi come la sicurezza della stazione ferroviaria, l’assunzione di maggior personale di polizia locale e l’istituzione del ‘controllo di vicinato’. Proprio quest’ultimo accorgimento potrebbe essere una buona base di partenza per un maggiore controllo, che non costa nulla alle casse del Comune, e che coinvolge i cittadini nella cura del proprio territorio". E aggiunge: "In tal senso, si sono rivolti a noi alcuni gruppi di cittadini che hanno manifestato la propria intenzione di chiedere al primo cittadino l’attivazione di questo progetto che, con regole chiare e protocolli stabiliti, trova tutto il nostro appoggio".

Le fa eco Athos Rocchi, poliziotto in pensione che lavorava al commissariato di San Giovanni in Persiceto come sovrintendente capo. Rocchi si è fatto portavoce di un gruppo di cittadini che chiedono l’attivazione nella propria zona del ‘controllo di vicinato’. "La questione sicurezza a Crevalcore – sottolinea Rocchi – sta diventando insostenibile. È da tempo che si parla di ‘controllo di vicinato’. Si tratta di una forma di controllo del territorio, ben regolamentata, che può servire a dissuadere da comportamenti illeciti o delittuosi, e aiutare le forze dell’ordine in termini di prevenzione. Anche l’altra sera c’è stata una rissa in stazione. Diversi vicini di casa mi hanno contattato, preoccupati, per fare qualcosa. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro al sindaco Martelli per metterci in rete con la polizia locale e chiedere di dar vita a questo progetto".

Recentemente a Crevalcore si era verificata una rapina in casa ai danni di un anziano nella frazione Bolognina e a una titolare di una agenzia di pratiche auto le era stata rubata la borsa dalla bicicletta. Lei aveva tentato di bloccare il ladro aggrappandosi allo sportello della macchina dove era salito e condotta dal complice. La signora era stata trascinata per poi rovinare sull’asfalto procurandosi ferite e traumi.

Pier Luigi Trombetta