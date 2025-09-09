Rissa tra spacciatori. La mamma del bimbo: "Comune e Governo adesso collaborino"

"Siamo prigionieri in casa nostra. Perché dobbiamo pensare che l’unica soluzione, per poter vivere una vita ‘normale’, sia andarcene?". Laura è la mamma del bimbo di 6 anni rimasto coinvolto, assieme alla nonna, in una rissa tra spacciatori in via Zampieri. A una settimana da quei fatti, vuole invitare chi ha in mano la sicurezza di Bologna e della Bolognina dove vive con la sua famiglia "a superare i conflitti da campagna elettorale. Ognuno deve fare la sua parte per cercare di migliorare una situazione sfuggita di mano. Questo quartiere sta diventando invivibile e i residenti sono stanchi e amareggiati di sentire sempre le stesse cose, mentre la situazione peggiora di fronte agli occhi di tutti". La mamma chiede alle istituzioni di collaborare, a prescindere dal colore politico: "Ben vengano gli interventi a livello sociale, ma anche i controlli sono più che mai necessari, come è necessario cercare di intervenire in maniera più incisiva per aiutare chi ha delle dipendenze a disintossicarsi. Mio marito è nato a Bologna. Da bambino giocava in piazza dell’Unità: ora è una città che non riconosce. E non è giusto che per noi l’unica soluzione sia quella di lasciare la nostra casa, il quartiere e andarcene. Ci deve essere un modo per arginare il problema degli spacciatori, dei soggetti pericolosi che gravitano in questa zona".

Martedì scorso, alle 10 di mattina, la mamma di Laura era uscita, portando con sé il nipotino, per fare bancomat. Ed è incappata in una rissa tra sbandati, che fuggendo e rincorrendosi, li hanno buttati a terra entrambi. "Sto cercando di non trasmettere a mio figlio l’ansia che provo, dopo quello che è accaduto – dice ancora –. Che è la punta di un iceberg, in un contesto in cui ogni volta che si esce per una passeggiata ci si deve guardare le spalle. L’altra sera ci stavamo preparando per uscire e lui mi fa: ‘E se poi ci accoltellano?’. Mi domando se questo è il luogo adatto per farlo crescere. In quartiere ci sono tanti bambini, forse sono una delle poche risorse rimaste... Ma anche portarli al parco è un problema, perché c’è da fare lo slalom tra le siringhe".

Lo spaccio, la droga che rende chi l’assume zombie violenti, sono l’emergenza che va arginata nel quartiere: "Lo spaccio è sotto gli occhi di tutti, nel quadrilatero da Carracci a Nicolò Dall’Arca e anche al mercatino di via Albani, che sarebbe anche una risorsa per il quartiere, ma poi si evita di andarci per non trovarsi in brutte situazioni". L’appello è quindi a Comune e ministero dell’Interno: "I problemi sociali e di sicurezza non possono sfociare in propaganda elettorale o lotte politiche. Mi auguro che si osservi il problema con uno sguardo lucido, che sia arrivato il momento in cui ognuno faccia la propria parte, che questioni politiche ed elettorali vengano lasciate da parte e che ministero dell’Interno e amministrazione comunale collaborino seriamente, ognuno con il proprio ruolo e per il proprio ambito di competenza per raggiungere il medesimo obiettivo comune che è quello di far tornare vivibile questo quartiere e questa città. Al momento sia sicurezza che libertà individuale non sono tutelate".