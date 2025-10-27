Maxi rissa in via San Vitale, la ‘diffida’ dell’avvocato: “Valutiamo iniziative legali”

Bologna, 27 ottobre 2025 – “Siamo abbandonati a noi stessi. Quest’area di notte, dall’una in poi, è diventata una zona franca. E tra venerdì e sabato poteva scapparci il morto”. A dirlo è Santiago Arguello, avvocato e cittadino residente in via San Vitale. Con il suo studio, Arealex, tre anni fa diffidò il Comune proprio per la situazione che iniziava a crearsi vicino casa sua. Schiamazzi notturni continui, bottiglie rotte, risse e grida.

Fermi immagine del video realizzato dai residenti durante la maxi rissa in via San Vitale. Nel riquadro l’avvocato Santiago Arguello

Pochi controlli e il timore che prima o poi potesse accadere qualcosa di grave. “Il Comune però, dopo che abbiamo proposto uno studio giuridico in materia per migliorare la situazione, non ci ha mai dato riscontro. Che sia chiaro, io non sono assolutamente contro il divertimento e la movida. Ma le esigenze dei cittadini, con tutto ciò, devono essere compatabili”, prosegue l’avvocato che è anche il presidente del Collegio di Garanzia di Più Europa.

Così, in veste di avvocato e cittadino e fuori da ragioni politiche, decide di intervenire sulla questione, facendo anche un ragionamento giuridico. E lo fa richiamando l’articolo 14 del Regolamento di polizia urbana che vieta l’asporto di bevande dopo le 22.

“Se venisse rispettato si scaricherebbero meno conseguenze sulla collettività. Invece in questo modo deresponsabilizzano anche i locali che invece danno l’asporto fino a notte inoltrata. Avendo poi più clientela che spazi a disposizione, le persone si ritrovano in strada. Ed ecco così che viene meno la qualità, si aumenta la confusione, latitano i servizi igienici e peggiora la situazione sociale, con un impatto psicologico pesante per chi vive in questa zona”, prosegue Arguello. Il riferimento è a via San Vitale subito dopo l’arco, “una zona peggiorata dopo le chiusure dei locali all’una di notte in via Petroni”, dice.

Secondo l’avvocato i giovani, a questo punto, iniziano a spostarsi tutti verso piazza Aldrovandi, “dove i controlli sono insufficienti”. Ma se quest’ultimo luogo è sorvegliato speciale anche del Comune – vedi l’ordinanza di qualche giorno fa che sanziona chi frequenta la banchina sopraelevata della piazza e prevede la presenza di street tutor nei weekend –, in via San Vitale “i controlli sono proprio assenti”, dice Arguello. E alcuni locali, in quest’area, danno da bere fino alle 3 di notte. Per questo, “se colpisci le bevande d’asporto riduci le persone in questa zona e inizi a vedere i risultati”.

Come studio, “stiamo valutando azioni legali verso il Comune ma siamo disposti anche al dialogo se ci dessero ascolto” e, da libero cittadino, “chiedo maggiori controlli con un riscontro”. Perché questa zona, conclude, “di giorno è meravigliosa, piena di giovani e locali dove stare bene in compagnia e fare aperitivo”. Ma che poi, di notte, si trasforma. E i cittadini iniziano a esserne sfiniti.