Risse, coltellate e tentate rapine. Diciassettenne terribile al Pratello

Tempera

Dalla comunità è scappato dopo una manciata di giorni. E, appena tornato in piazza XX Settembre, ha ripreso a maneggiare, come ha dimostrato di saper fare bene, il coltello. Adesso, bloccato di nuovo dai carabinieri per aver accoltellato un connazionale, per il diciassettenne terribile si sono aperte le porte del Pratello. E forse, questa volta, la misura servirà a contenere, almeno per un po’, la sua violenza. Il giovanissimo tunisino, straniero non accompagnato senza fissa dimora, la mattina dello scorso 25 ottobre si era reso protagonista, assieme a tre connazionali, di una rissa a coltellate contro due centrafricani. Fermato subito dai carabinieri del Radiomobile con i colleghi del Nucleo operativo della Bologna centro e della stazione Indipendenza, il ragazzo era stato collocato, su disposizione della Procura dei minori, in comunità. Ma la sua permanenza nella struttura è durata ben poco.

Scappato dal centro, dopo nemmeno una settimana, la sera del 3 novembre scorso è tornato ad accoltellare un ‘avversario’, un ventunenne anche lui tunisino, questa volta in Galleria 2 agosto, per impossessarsi del suo cellulare. Erano circa le 18, la galleria era immersa nel via vai di pendolari e turisti diretti verso la stazione. E quel brusio consueto è stato rotto dalle urla del ventunenne, colpito alla gamba da un fendente dall’altro, nel tentativo di strappargli lo smartphone. Le grida e il caos successivo hanno messo in fuga l’aggressore, che si è dileguato nelle strade che affacciano sulla stazione. Ma le telecamere della zona hanno ripreso il suo volto. E allo stesso modo i testimoni della violenza lo hanno visto bene in faccia.

Il ferito è stato soccorso subito dall’addetto alla vigilanza di un bar della Galleria e poi affidato agli agenti della vicina Polfer, che hanno chiamato il 118. In viale Pietramellara sono poi arrivati i carabinieri della stazione Indipendenza, per avviare le indagini sull’aggressione. Ai militari è bastato visionare un attimo le telecamere per riconoscere il diciassettenne, che avevano fermato proprio loro pochi giorni prima. E considerata la pericolosità sociale del giovanissimo, la priorità, per i carabinieri, è stata impegnare tutti gli sforzi necessari per rintracciarlo al più presto.

Così come l’assassino torna sempre sul luogo del delitto, anche il baby accoltellatore dopo pochi giorni è tornato ad affacciarsi in quel bazar del degrado che è piazza XX Settembre. E lì, i militari dell’Arma che da giorni erano appostati in attesa di beccarlo, lo hanno individuato. Quando il ragazzo ha notato i carabinieri, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina, lesioni aggravate e porto d’armi. Accompagnato al Pratello, dopo la convalida, venerdì mattina, il gip dei minori ha disposto nei suoi confronti la custodia nell’istituto minorile. Una misura che sicuramente riuscirà a tenere il diciassettenne lontano da piazza XX Settembre e dai guai per qualche tempo. Questo, mentre la situazione della zona non accenna a migliorare: poche notti fa, uno sbandato moldavo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile per tentato omicidio, dopo aver accoltellato una clochard, che stava dormendo sotto al portico di via Boldrini, alla bocca, al viso e alle braccia.