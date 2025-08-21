Risse fra senzatetto. Le paure dei negozianti: "La situazione peggiora. Fermiamo il degrado"

Piazza Maggiore è il cuore della città. Una vetrina per tanti turisti e un luogo di ritrovo per chi vuole passeggiare in centro storico. Non può e non merita di essere trasformata in un teatro di violenza o degrado". Tuona l’appello dei commercianti che si affacciano sulla piazza simbolo di Bologna. Un appello già lanciato le scorse settimane per chiedere nuove soluzioni a beneficio di coloro che lì stazionano, senza una fissa dimora, ma anche dei tanti negozianti che nella stessa area portano avanti la loro attività. Un cambio di passo che ora sembra essere sempre "più urgente" dopo le risse tra senzatetto esplose sabato e lunedì a pochi metri da Palazzo d’Accursio.

"Lavoro in centro storico da otto anni e nel corso del tempo ho potuto constatare come la situazione si sia rapidamente trasformata – spiega una negoziante –. I senzatetto ci sono sempre stati, ma negli ultimi mesi sono aumentati notevolmente e alcuni, rispetto al passato, sono più aggressivi: non è raro assistere a qualche acceso battibecco fra di loro nel corso della giornata. La situazione merita di essere tenuta sotto controllo. Ci troviamo nel cuore della città, eppure anche al mattino si vedono gruppetti già alterati dall’alcol in piazzetta Guazzaloca o vicino a piazza Maggiore, così come non è insolito trovare sporcizia e rifiuti lasciati in giro da chi qui staziona nel corso della giornata. Bisogna trovare un modo per aiutare e sostenere coloro che si trovano in condizioni di fragilità e, soprattutto, servono nuove soluzioni a beneficio di tutti". Un problema su cui i riflettori, in piazzetta Guazzaloca, si erano già accesi soltanto poche settimane fa.

"Il fenomeno è aumentato notevolmente – spiega Giorgio Zaccanti dell’Art Hotel Orologio –. Negli ultimi mesi qualcuno ha iniziato a dormire accanto alle vetrine dei negozi per poi andare via al mattino. Ma anche la panchine, seppur collocate in maniera diversa rispetto al passato, rimangono comunque un punto di aggregazione significativo soprattutto in estate. Anche per questo sarebbe utile un nuovo progetto per riqualificare la piazzetta con un arredamento urbano differente". La proposta, continua Zaccanti, sarebbe quella "di individuare nuove soluzioni che prevedano delle sedute che consentano sì la sosta, ma strutturate in modo tale da non consentire gli stazionamenti lunghi, per arginare il fenomeno dei bivacchi. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per trovare soluzioni innovative e differenti a beneficio di tutti".

"Bisogna intervenire con attività e servizi mirati per aiutare tutti coloro che nel centro storico, e non solo, continuano a stazionare in strada – spiega il negoziante Stefano Marri – e arrivare così a un cambio di passo reale". Una situazione "che merita di essere sempre più monitorata – aggiunge la negoziante Giulia Ferri – soprattutto in seguito alla lite dello scorso lunedì. Bisogna cercare di individuare le soluzioni più giuste per cambiare la rotta".