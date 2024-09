Risse, spaccio e degrado nella terra di nessuno

Un omicidio e, pochi passi più in là, una tentata rapina con tanto di coltellata. La zona della stazione e di piazza XX Settembre sembra avere una nuova storia di degrado e terrore al giorno, o quasi.

Mentre pochi metri più in là, qualche ora dopo, sarebbe stato accoltellato a morte l’ivoriano di 26 anni Mamadou Sangare, sulla Scalinata del Pincio, in Montagnola, si consumava una tentata rapina. In particolare, un 35enne bolognese ha chiamato i carabinieri raccontando di essere stato accerchiato e aggredito a scopo di rapina da diverse persone, forse sette, una delle quali lo aveva accoltellato al gluteo mentre lui cercava di fuggire in via Irnerio, in cerca di un punto più illuminato. I carabinieri del nucleo Radiomobile, intervenuti sul posto, hanno così arrestato un

20enne e un 27enne tunisini, senza fissa dimora, accusati della tentata rapina in concorso e di lesione personale aggravata. Il più giovane aveva con sé anche una bomboletta di spray al peperoncino.

Ma è solo l’ultimo episodio di una scia interminabile. Dieci giorni fa un 25enne nigeriano è stato denunciato per lesioni perché, senza alcun motivo, aveva puntato una trentottenne che stava camminando in Galleria 2 Agosto e l’aveva colpita con una testata. Poi risse, bottigliate, spesso legate allo spaccio, rapine, perfino uno stupro. Omicidi: risale ad appena quattro mesi fa l’altro accoltellamento mortale, del 21enne tunisino Montez Alibi, assassinato da un diciassettenne che voleva rubargli la bicicletta.

I controlli straordinari del territorio da parte delle forze dell’ordine, pur serrati, non riescono a raggiungere i risultati sperati. Due settimane fa i maxi controlli nella piazza avevano portato a tre arresti per spaccio; altri due, assieme a tre denunce per spaccio, porto d’armi (sempre lame), rapina, erano stati eseguiti a fine agosto. Venti giorni fa, un pusher ha aggredito tre carabinieri mandandoli all’ospedale.

A luglio, in pieno giorno, un dipendente del locale AB di Galleria 2 Agosto, proprio quello davanti al quale ieri l’altro si è consumato l’omicidio di Mamadou, è stato aggredito con un cacciavite da un nigeriano alterato.

Insomma, il problema di piazza XX Settembre, zona stazione, Montagnola e aree limitrofe non sembra trovare soluzione. E chi vi abita o lavora non trova pace, e continua a chiedere a gran voce "presidi fissi" da parte delle forze di polizia.

f. o.