Bologna, 15 gennaio 2020 - Fa strano vedere un ristorante aperto a cena con diverse decine di persone sedute a tavola a ordinare una pizza o bere un boccale di birra. Al Regina Margherita di via Santo Stefano il responsabile Biagio Passaro accoglie i primi clienti per la protesta "IoApro": quaranta le prenotazioni a cena, con diversi locali della città che hanno scelto di sfidare il nuovo Dpcm e andare contro alla chiusura forzata. Poco dopo l'apertura l'arrivo, atteso, della polizia amministrativa e della Municipale. Gli agenti hanno redatto il verbale di accertamento per la presenza dei clienti nel locale ma al momento ancora nessuna multa che è probabile però possa a questo punto arrivare in un secondo momento.

Cena della disobbedienza anti lockdown. La carica (ai fornelli) dei ristoratori in rivolta

"Non siamo negazionisti e non siamo legati a partiti politici - spiega -: vogliamo solo lavorare". E così è stato: sorrisi e finalmente un po' di ristoro tipico del calore della tavola per spezzare il grigiore della pandemia da parte dei clienti.

'Io apro' è lo slogan utilizzato dai proprietari di bar e ristoranti di tutta Italia, che si sono organizzati per questa sera con un'apertura di protesta contro le misure del governo. "Venerdì 15 gennaio - avevano annunciato i 'pasionari' della ristorazione - apriremo i nostri locali dalle 19 alle 21,45 in tutta sicurezza".

Una vera e propria cena della disobbedienza che ha fatto i suoi 'adepti' sui social e la rivolta è deflagrata appunto con gli hashtag #ioapro1501.Una ribellione pacifica fissata alla vigilia dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm che prevede misure ancora più restrittive per bar e ristoranti.

