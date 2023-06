Bologna, ristorante ‘Da Nello’ compie 75 anni: Lepore lo premia con la Turrita di bronzo

Bologna, 23 giugno 2023 - Lo storico ristorante 'Da Nello' a Bologna oggi è stato premiato dal Comune per i 75 anni di attività. Il sindaco Matteo Lepore ha portato la Turrita di bronzo al titolare Riccardo Bolini e al fratello Ezio nei locali di via Montegrappa.

Una "grande soddisfazione" e una "grandissima sorpresa" sono state le prime parole a caldo di Bolini. "Eravamo completamente all'oscuro – ha poi confessato – certamente è una grande soddisfazione perché nell'ambito della ristorazione a Bologna sono pochi i ristoranti ancora in attività che hanno una storia così radicata nella città".

'Da Nello' è nato nel 1948 ed stato poi acquisito dai Bolini nel 1974. Situato in pieno centro, ha accolto negli anni decine di vip, personaggi dello spettacolo, attori e atleti, come testimoniano le foto appese alle pareti: dai 'local' Gianni Morandi, Cesare Cremonini, Pupi Avati, fino a Valeria Marini, Gigi Proietti, Piero Pelù, Daniele Luttazzi, e celebrità mondiali come Lou Reed.

Ma tra gli incontri più incredibili avvenuti tra le mura del ristorante, Bolini ne sceglie uno senza esitare: "La grande sorpresa di avere a pranzo da noi Michael Jordan", che venne in visita in città nel 2019.