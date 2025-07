Ristorante Lumiera a Bologna chiuso: musica a notte fonda, alcol e troppa gente

Bologna, 2 luglio 2025 – Djset, musica e alcol oltre i limiti orari consentiti: per questo motivo il Questore di Bologna ha disposto la chiusura per 15 giorni, per sospensione delle autorizzazioni, del ristorante Lumiera by comodohills, in via di Sabbiuno 4, noto ritrovo sui colli bolognesi, soprattutto in questi giorni di grande caldo quando i bolognesi scappano tra i calanchi a cercare un po’ di frescura almeno di sera.

Arrivati sul posto all’1 di notte, gli agenti hanno trovato di fronte a loro un Dj set e una pista da ballo con musica e somministrazione di alcolici ben oltre l’orario previsto, che va dalle 20 alle 23.59.

Gli agenti hanno poi accertato la presenza di 300 persone, a fronte delle 180 consentite per capienza, e di un addetto alla sicurezza privo dei requisiti previsti per l’attività di controllo. Una gestione ritenuta irregolare e potenzialmente pericolosa per l’incolumità dei presenti, ignari della violazione delle norme basilari di sicurezza.

Alla luce di quanto emerso durante il controllo, effettuato nella notte del 28 giugno dalla divisione di Polizia amministrativa e sociale della Questura di Bologna insieme al Reparto commerciale della Polizia locale, il Questore ha ritenuto necessario intervenire con un provvedimento di sospensione temporanea delle licenze, a tutela della sicurezza pubblica, della salute e dell’ordine.

Anche in centro è stato chiuso un locale, questa volta per un mese, nella centralissima via Indipendenza: si tratta della Piadineria Pausa Caffè dove sono stati sorpresi alcuni minorenni bere alcolici. Durante il servizio, gli agenti hanno notato due ragazzine sedute ai tavolini con un drink. E, mentre le due ragazzine consumavano, hanno osservato un afflusso continuo di coetanei che chiedevano da bere, senza che i dipendenti del locale verificassero la loro età o chiedessero un documento d’identità.