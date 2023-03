Ristoranti, la Notte Bianca Calici e taglieri fino a tardi per i visitatori della fiera

di Giorgia De Cupertinis

Bologna si conferma capitale della bellezza. E punto di riferimento per l’industria della cosmesi che vede nel quartiere fieristico una meta imperdibile per buyer, visitatori e aziende espositrici. Cosmoprof è "porta d’accesso" per migliaia di turisti in arrivo da tutto il mondo, che potranno conoscere il territorio bolognese in ogni suo aspetto. A partire dalla cucina.

La kermesse, infatti, rappresenta un’occasione anche per gli imprenditori della città che stasera "terranno aperte le cucine fino a tardi e accoglieranno fino a mezzanotte i visitatori della fiera".

Si tratta della ‘Notte bianca della ristorazione’, un’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe, con l’obiettivo di "creare una rete che possa far dire a tutti di essere stati bene qui in città e far venir loro voglia di tornare a Bologna anche in altre occasioni – commenta il direttore generale Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli – per ammirare le bellezze del nostro territorio o gustare i nostri piatti della tradizione".

La risposta dei ristoratori non ha tardato: più di una ventina le attività che hanno scelto di aderire

(la lista a questo link: https:ascom.bo.it20230316le-iniziative-di-confcommercio-ascom-bologna-in-occasione-di-cosmoprof-2023) e che stasera garantiranno ai visitatori della fiera di poter cenare fino a tarda serata, a Bologna e in provincia.

"Cosmoprof è un appuntamento imperdibile che negli anni ha saputo esportare il nome della nostra città all’estero, facendola diventare la capitale della bellezza – spiega Enrico Postacchini, presidente di Ascom Bologna –. Eventi del genere sono un’opportunità di crescita culturale e commerciale e sta a tutti noi fare in modo che i turisti e i visitatori vivano un’esperienza appagante al cento per cento. È proprio in questo contesto che si inserisce l’iniziativa della nostra Notte bianca della ristorazione, che ha trovato nei ristoratori una pronta adesione". Oltre agli stand che costellano i tappeti rossi della Fiera, dunque, il territorio bolognese potrà essere riscoperto anche attraverso le tradizioni gastronomiche, dove i ristoratori coglieranno l’opportunità "di lavorare a contatto con i turisti e adeguare i nostri orari a quelli della città" commenta infine Vincenzo Vottero, Presidente Fipe-Confcommercio Ascom Bologna.