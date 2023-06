Ristoratori Confesercenti Tarantino eletto nuovo presidente

È Giuseppe Tarantino, chef socio del ristorante ’Corbezzoli’, il nuovo presidente dei ristoratori di Bologna e provincia aderenti a Confesercenti.

Lo chef è stato eletto dai soci Fiepet, il sindacato Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici di Confesercenti. Come vicepresidente è invece stato eletto Stefano Parmeggiani, titolare della Trattoria Ai Mugnai di Monteveglio-Valsamoggia, che si occuperà principalmente dei comuni della provincia.

Tarantino è nativo di Napoli dove ha frequentato la scuola alberghiera. Ha lavorato in Grecia e ora è in città dal 2012. Qui ha lavorato nei ristoranti del Royal Hotel Carlton e in quello de I Portici Hotel, prima di approdare al Corbezzoli del Relais Bellaria. Porta in tavola la cucina della sua terra di origine insieme alle eccellenze emiliane.

"Tra i nostri soci – afferma Loreno Rossi, Direttore di Confesercenti Bologna – abbiamo un gruppo di ristoratori molto noti. Gli operatori dei pubblici esercizi sono divisi in tre settori: la ristorazione di qualità, i bar che lavorano sugli aperitivi e i locali della sera e della notte".

Il primo punto all’ordine del giorno dell’elezione di Tarantino è quello di fare una ricognizione sulla ristorazione oggi in città e provincia ed esporre i maggiori problemi . "Tarantino è una figura autorevole- continua Rossi- e rappresentativa di tutta la categoria da presentare a tutti i tavoli di confronto con gli enti e le istituzioni pubbliche cittadine, metropolitane e anche regionali".

I grandi temi di cui si dovrà occupare il neoeletto presidente sono: i cassonetti e tassa del rusco, dehors e lavori del tram, contributi alle attività danneggiate dai cantieri ed eventi per la raccolta di fondi a favore di popolazioni e imprese del territorio colpite da terremoto o alluvione.

"Il nostro compito – sottolinea Tarantino – è quello di mantenere sempre alta la qualità. Questo ci dà la possibilità di riallacciare tutti i settori della categoria. Dai ristoranti di alta cucina ai ristoranti d’albergo e di piazza, dai bar ai pub, a tutte le realtà che possono essere presenti sul territorio. È il momento di mettere un po’ il piede sull’acceleratore e di spingere sul mondo del prestigio della città. A Bologna città, pianura, montagna e provincia abbiamo tutte le caratteristiche per poterlo fare".