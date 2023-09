"Ristori alle imprese dalla fine di novembre"

Tutte le erogazioni alle imprese alluvionate in Emilia-Romagna "dovranno entrare nel perimetro del 100%". "Le imprese coinvolte saranno circa 16mila, più della metà provenienti dal mondo dell’agricoltura. L’ordinanza è quasi conclusa ed è stata scritta tenendo conto delle varie indicazioni delle associazioni. Confido sulla buona riuscita della stessa, ma se dovesse servire, potremo farne delle altre". Lo ha detto il commissario alla ricostruzione delle zone alluvionate in Emilia-Romagna, il generale Francesco Paolo Figliuolo (in foto), al termine dell’incontro al ministero delle politiche agricole con il ministro Francesco Lollobrigida e le associazioni del territorio. "Inizieremo a ristorare alla fine di novembre, quando sarà pronta la piattaforma dedicata – ha aggiunto Figliuolo –. Vogliamo essere più veloci possibile".