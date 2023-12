Ristrutturata la Casa di comunità: "Un presidio vicino ai cittadini"

Taglio del nastro ieri mattina alla Casa della comunità di Pieve di Cento di via Campanini. Un investimento di oltre 850mila euro per la ristrutturazione del nuovo atrio della struttura sanitaria con la riqualificazione di 210 metri quadrati e un ampliamento di circa 160 metri quadri. Lo scopo è stato quello di migliorare l’accesso all’edificio sanitario da parte degli anziani e delle persone più fragili.

Alla cerimonia hanno partecipato il direttore generale dall’Azienda Usl di Bologna, Paolo Bordon, l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari, e la direttrice del distretto ovest dell’Ausl di Ferrara, Caterina Palmonari, in rappresentanza della direttrice generale Monica Calamai. "Sono profondamente grato – ha detto Borsari – nei confronti della nostra Azienda sanitaria e della Regione: in particolare, ringrazio i funzionari di Ausl che con caparbietà e professionalità hanno saputo risollevare le sorti di un cantiere che ha conosciuto mille disavventure che ne hanno causato rallentamenti e sospensioni".

La Casa della comunità di Pieve comprende anche, oltre ai numerosi ambulatori, la sede distaccata del corso universitario di scienze infermieristiche dell’Università di Ferrara. "Oggi festeggiamo un luogo – ha affermato Bordon - che amplia i propri spazi di incontro e di cura. La Casa della comunità rappresenta infatti un importante presidio territoriale per favorire la medicina di prossimità e di iniziativa. Ma è anche uno degli strumenti attraverso cui è possibile costruire alleanze nel territorio co - progettando un nuovo sistema di welfare".

"Le Case di comunità – ha sottolineato Calamai – rappresentano un presidio importante di medicina territoriale. In questi presidi si possono infatti implementare percorsi legati alla cronicità, problema legato all’invecchiamento della popolazione. Ma anche attivare progetti innovativi di telemedicina, come stiamo facendo in varie realtà del Ferrarese. La collaborazione tra due Aziende sanitarie in un territorio di confine rappresenta un ulteriore valore aggiunto". Infine Donini ha detto: "La sanità territoriale non è uno slogan ma è una vera e propria organizzazione che si pone l’obiettivo di raggiungere i cittadini direttamente sui territori in cui vivono, garantendo prossimità e efficacia della presa in carico. Agli operatori sanitari di queste strutture il mio augurio di buon lavoro, certo che sapranno interpretare al meglio lo spirito della sanità pubblica".

Pier Luigi Trombetta