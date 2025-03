Risultati della maratona di Bologna 2025: una festa per 10mila atleti

Bologna, 2 marzo 2025 - Una domenica di sole per la maratona di Bologna a cui hanno partecipato 10mila atleti impegnati sulle cinque distanze dell’intero fine settimana.

Il keniano Martin Cheruiyot firma il primato della gara e vince la competizione maschile in 2h21’55”, Giorgia Venturi trionfa invece con il suo miglior tempo di 2h53’02”.

Federica Cicognani fa il bis della 30 km dei Portici, mentre per gli uomini è Davide Parisi il re.

Nella 21 km Run Tune Up vittoria di Ricciardi e Accorsi che sgretolano il primato di gara.

Di corsa nella 5 Km anche il cantautore Gianni Morandi, tra applausi e selfie, e l’ex maratoneta azzurra Laura Fogli.

La gara uomini

Il primo passaggio al km 7.5 vede in testa l’israeliano Dvir Yossi con il tempo di 20’56” seguito dai keniani Martin Cheruiyot ed Enos Kales Kakopil, rispettivamente in 22’30” e 22’49”.

Primo portacolori nazionale Alessio Milani in 24’45”. Al km 13, Cheruiyot guida in 39’58” con Kakopil in 41’09” e Riccardo Vanetti in 44’10”.

Solitario il passaggio di Martin Cheruiyot al km 24 in 1h17’00” che si presenta al traguardo dopo un assolo che, con il crono di 2h21’55”, vale il primato di gara, limando di quasi 30” il precedente, nelle gambe del connazionale Simon Kamau Njeri che lo deteneva con 2h22’28” dallo scorso anno.

“Ho subito premuto sull’acceleratore per accumulare un po’ di vantaggio, sapevo che il percorso non era semplice. Mi sono ritrovato da solo, sono felice di come ho condotto la gara”, ha dichiarato il vincitore.

Dopo il 34esimo chilometro, Alessio Milani (Atl. Monfalcone) apre il gas per tagliare il traguardo in seconda posizione assoluta in 2h28’22” lasciando al keniano Enos Kales Kakopil il gradino più basso del podio in 2h29’12”.

Maratona di Bologna 2025, il podio: primo classificato il keniano Martin Cheruiyot, secondo Alessio Milani, terzo il keniano Enos Kales Kakopil

La gara donne

Per le donne è Giorgia Venturi a passare in 29’03” seguita dalla finlandese Jutta Paajamaa e dalla lituana Neringa Cobb, rispettivamente in 30’18” e 30’19”.

Testa di gara congelata al km 13, Venturi in 51’09”, Paajamaa in 53’24” e Cobb in 53’29”. Sempre in testa Giorgia Venturi (Pod. Ozzanese) che migliora di netto il suo primato personale e sale sul gradino più alto del podio tagliando il traguardo in 2h53’02”.

“Speravo tanto di migliorare il mio primato personale, ed eccomi qui, al traguardo da vincitrice. Ho corso sempre da sola, sono felicissima”, il commento dell’infermiera .

Seconda piazza per Arianna Castellan (Ass. Atl. N.E.VI) in 3h10’42”, terza la polacca Paulina Sienkiewicz Gadzikowska in 3h11’13”.

Maratona di Bologna 2025, il podio femminile: Giorgia Venturi (Pod. Ozzanese) sul gradino più alto del podio davanti a Arianna Castellan, terza la polacca Paulina Sienkiewicz Gadzikowska

I risultati della 21 km Run Tune Up

Gara uomini

Primo passaggio per Luis Matteo Ricciardi (Asd Dinamo Running) in 40’47” al 13° km, subito tallonato dal danese Gustav Krøll in 40’52” e dallo spagnolo Felipe Gomez Severino in 42’00”.

Gara immutata al km 18 con Ricciardi a guidare in 56’36”, Krøll in 56’57” e Severino in 58’37”.

Vittoria per Luis Matteo Ricciardi (Asd Dinamo Running) che con il tempo di 1h06’35” conquista il primato di gara, appartenente a Francesco Mariani con 1h08’17” nel 2024, e centra anche il suo miglior risultato personale.

Secondo lo spagnolo Felipe Gomez Severino in 1h08’54” e terzo posto per Johannes Tegner (Ak Maximir Zagreb) 1h10’41”.

Gara donne

Al km 13, al femminile, Marika Accorsi passa in 46’30” seguita dall’etiope Asmerawork Wolkeba Bekele in 46’35” e dalla compagna di squadra Giulia Vettor in 47’50”.

Posizioni congelate al traguardo, dove Marika Accorsi (CUS Parma) fa il vuoto e sgretola il primato di gara, precedentemente di Rosa Alfieri dal 2024 che aveva corso in 1h24’21”, tagliando il traguardo in 1h15’50”.

Seconda l’etiope Asmerawork Wolkeba Bekele che si presenta attardata in 1h18’15” con Giulia Vettor (CUS Parma), terza assoluta in 1h18’28”.

Presenti anche l’assessora allo Sport Comune di Bologna Roberta Li Calzi (Lolli Auto Asd) e l’assessora Turismo Commercio e Sport Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni (Rimini Marathon Unstoppable), entrambe al traguardo in 1h56’51”.

I risultati di 30 km dei Portici

Gara uomini

Gruppo di testa al km 7.5 con Gianluca Scardovi (Runcard) in 24’22, Davide Parisi e Elia Generali in 24’32”.

Al km 13 la testa di gara è costituita da Scardovi, Parisi e Generali, tutti in 43’49”.

Vittoria in 1h44’48” per Davide Parisi (Lagarina Crus Team) che cambia ritmo e lascia tutti indietro, abbattendo anche il primato di gara di 1h47’57” appartenente a Daniele Lanza dall’ultima edizione.

Secondo gradino del podio per Elia Generali (SSDRL Cinque Cerchi) in 1h45’22”, podio completato da Ferdinando Chimenz (DK Runners) in 1h46’27”.

Gara donne

Leader al femminile al primo passaggio è Federica Cicognani in 28’28”, ad una manciata di secondi da Sara Boer in 28’38” tallonata da Cristina Gogna (Atl. Verbano) in 29’04”.

Cicognani ancora leader al km 13 con 50’25” seguita da Boer in 51’14” mentre risale in terza posizione Camilla Vittori Venenti in 51’48”.

Bis di Federica Cicognani (Atl Imola Sacmi Avis) che migliora di oltre 5’ il suo crono su questo percorso fermando il cronometro in 2h01’06”.

Dietro di lei Sara Boer (Asd KM Sport) in 2h03’11” che ha corso con il fiato sul collo di Camilla Vittori Venenti (Runners Bergamo), terza in 2h03’29”.

Campionato Italiano Federazione Sport Sordi Italia (FSSI)

Disputato anche il Campionato Italiano Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) sulla distanza di 30 km. Vittoria di Silvio Licastro (Cosenza K42) in 1h50’43” seguito da Alessandro Vizzini (Asd Pachino Running) con il tempo di 1h55’04” e Giorgio Battistello (Asd Runners Valcalepio) in 2h223’59”.

Al femminile, come da pronostico, vittoria di Cristina Gogna (Atl. Verbano) in 2h05’53” che anticipa Chiara Sparviero (Sisport SSD) in 2h24’33” a sua volta con grande vantaggio su Rosa Larocca (Violettaclub) in 2h48’36”.

Bologna City Run 5 km

Tremila presenze e tantissimi bolognesi di corsa alla Tecnocasa Bologna City Run 5 km. Tra i partecipanti, Gianni Morandi in compagnia del cantautore Alessandro Maraniello e della amica di tante avventure, l’ex maratoneta azzurra Laura Fogli.