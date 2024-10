Risuona ’You’ll brisa walk alone’ . Tra pub e Anfield, l’inno del tifo: "Bella partita, va bene lo stesso"

Liverpool-Bologna non è stata solo una partita valida per la prima fase della Champions, è stato un match che ha mostrato diverse analogie tra i tifosi di Anfield e quelli del Dall’Ara. Dai Beatles a Gianni Morandi e Cesare Cremonini, è ’You’ll never walk alone’ ad accogliere sul prato verde i giocatori delle due squadre ("Non è che ora parte anche Cremonini", sorride un tifoso), mentre nei bar di Bologna risuona la versione ‘You’ll brisa walk alone’. I rossoblù hanno giocato bene, nonostante il risultato non sia quello sperato: una sconfitta per 2-0 che però non smorza l’entusiasmo dei tifosi. Ma, ‘This Is Anfield’, "un’atmosfera pazzesca, va bene lo stesso", dice un tifoso. Un altro richiama il silenzio in attesa di liberare i propri polmoni e far suonare le corde vocali: "The Champiooons".

Riavvolgiamo il nastro. In un gremito Bar Ciccio sembra di stare al cinema. Solo 60 secondi e arriva la prima azione pericolosa del Liverpool. "È già un successo se superiamo la metacampo", esclamano alcuni, più pessimisti. Tuttavia, Dallinga non è d’accordo con questa affermazione ed è lui a fomentare i tifosi presenti allo ‘stadio’ di via San Mamolo segnando un gol, poi annullato: "Forza ragazzi, ci siamo". Neanche il tempo di caricarsi di speranze che all’11’ l’argentino Mac Allister insacca l’1-0 da pochi passi. "Ma noooo", si agita l’esigente ‘curva’ del Bar Ciccio. Il match sembra avviarsi verso una fine tranquilla - se così si può dire - del primo tempo, ma è Alisson, il portiere dei Reds a evitare più volte l’1-1. "Che sfortuna", urlano i tifosi.

L’intervallo così diventa un quarto d’ora di pace dopo un primo tempo tesissimo. Nella seconda frazione continua il pressing rossoblù a caccia del pareggio: "Stiamo giocando bene", accompagnano con degli applausi i tifosi. Alla fine, è il mancino di Salah a spezzare le corde vocali dei fan. "Che peccato", esclamano due ragazzi sconsolati. Alla fine termina l’ansia, ma parte un applauso alla squadra.

Giovanni Di Caprio