Ritaglia il coupon e invia le foto

Per partecipare troverete ogni giorno il coupon (qui a fianco) per votare la vetrina rossoblù più bella: basta compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net e spedirlo o consegnarlo all’Ufficio Marketing del Resto del Carlino, in via Mattei 106, a Bologna. Si può anche inviare una foto della vetrina

scelta su WhatsApp al numero di telefono ð 3332415760 oppure compilare il form sul sito ascom.bo.it/landing-vetrine-rossoblu/ indicando nome dell’attività, indirizzo e numero di telefono.