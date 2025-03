Ritaglia il coupon e manda la foto

’Vetrine rossoblù’ è un’iniziativa di Ascom con Associazione Commercianti RossoBlu, Emil Banca, Bologna Calcio, Fiera, Bologna Welcome, Centergross, Aeroporto, èTv e Radio Sata. Qui a fianco ecco il coupon per votare la vetrina più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net e spedirlo o consegnarlo all’Ufficio Marketing del Carlino, in via Mattei 106. Si potrà inviare una foto su WhatsApp al numero 333.241.57.60 o sul sito ascom.bo.it/landing-vetrine-rossoblu/.