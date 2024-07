Ritardi bus per i cantieri del tram, Gualtieri (Tper): “Siamo tornati alla regolarità”

Bologna, 3 luglio 2024 – Risultati positivi per Tper con gli investimenti 2023 raddoppiati a 69 milioni di euro e un utile netto della società di 3,3 milioni in crescita rispetto all'anno precedente. La conferma arriva dal direttore Paolo Paolillo, ricordando anche l'incremento dei passeggeri, pari a 150 milioni nel 2023.

Il cantiere per la linea del tram in via Riva Reno