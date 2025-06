Bloccati per ore in aeroporto, odissea dalla Grecia a Bologna

Bologna, 11 giugno 2025 – Nottata da incubo per molti passeggeri. Dovevano ritornare a Bologna, ma il volo FR3999 di martedì 10 giugno, ha riportato quasi 7 ore con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Preveza, in Grecia, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 14,20 e atterrato solamente alle 22,01.

“Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere Bologna, per svariati motivi, lavoro, salute o semplicemente vacanza – spiega in una nota Italia Rimborso –. Sembrerebbe che siano escluse circostanze eccezionali come condizioni meteo o bird strike. Infatti nella giornata in questione, nella tratta aerea in questione, vi era bel tempo”.

Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri possono richiedere ed ottenere 250 euro come risarcimento o tecnicamente compensazione pecuniaria. “Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea – proseguono da Italia Rimborso –. Per chiedere 250 euro i passeggeri possono fare istanza alla compagnia aerea, rivolgendosi ad una claim company come ItaliaRimborso.it o a un caf”.

Le testimonianze

"Siamo arrivati stremati all’aeroporto – hanno confermato numerosi passeggeri, giunti avviliti al Marconi –. Un viaggio da incubo che ci ricorderemo per un po’. Vorremo però capire con chiarezza cosa ha provocato il disagio. Un pomeriggio davvero da incubo”