Aereo per Bologna in ritardo di 5 ore, rimborso di 500 euro ai passeggeri

Bologna, 22 settembre 2025 – Un ritardo di oltre cinque ore è costato caro a Ryanair, che ha dovuto rimborsare, con 250 euro ciascuno, due passeggeri del volo FR3485 Palma di Maiorca-Bologna, del 12 aprile 2023, atterrato all'aeroporto Marconi alle 20.30 invece che alle 18.56.

I due passeggeri, assistiti da ItaliaRimborso, società leader nazionale nella tutela dei passeggeri aerei, hanno ottenuto il risarcimento grazie alla sentenza del Giudice di Pace di Bologna che ha condannato il vettore irlandese al pagamento di 500 euro complessivi.

Il ritardo accumulato dal volo avrebbe determinato gravi disagi ai passeggeri, i quali, tramite ItaliaRimborso, hanno intrapreso l'azione legale per vedere riconosciuti i propri diritti sanciti dal Regolamento (CE) 261/2004. Normative estremamente precise per la tutela dei passeggeri che permettono di adire alle vie legale ma, forse, ancora poco conosciute da tante persone che devono subire tutti i disagi relativi a ritardi o addirittura cancellazioni di voli.

"Durante il giudizio, Ryanair ha sollevato eccezioni procedurali in merito alla competenza dell’organismo di conciliazione inizialmente adito, contestando la procedibilità della domanda. Tuttavia, come ha rilevato il Giudice, i passeggeri avevano comunque esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, soddisfacendo pienamente la condizione di legge", spiegano da ItaliaRimborso.

Nel merito, Ryanair non avrebbe quindi potuto dimostrare la sussistenza di circostanze eccezionali per giustificare il disservizio. Il Giudice di Pace di Bologna ha quindi riconosciuto integralmente la fondatezza delle domande avanzate da ItaliaRimborso, condannando Ryanair al pagamento di 250 euro per ciascun passeggero.

“Questa vittoria dimostra ancora una volta come la nostra azione legale sia fondamentale per assicurare ai passeggeri la tutela dei diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo", concludono da ItaliaRimborso.