“Ritiro io l’auto per il proprietario”: ruba la macchina all’autolavaggio

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 22 agosto 2025 – Una sceneggiatura da film, ma con un finale che ha riportato tutto alla normalità grazie al pronto intervento dei carabinieri. È successo a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, dove un giovane di 29 anni di origine marocchina, residente nel Bolognese, ha tentato un colpo piuttosto ingegnoso ma altrettanto azzardato: impossessarsi di un’auto fingendosi l’avente diritto al ritiro.

La vicenda, secondo il racconto dei militari, prende avvio in una stazione di servizio della cittadina, dove un 51enne aveva portato la propria auto per lavarla e lasciarla in custodia, con l’intenzione di tornare poco dopo. Una routine abituale, che però questa volta ha avuto un epilogo inatteso. Qualche ora più tardi, infatti, un giovane si è presentato al personale dell’autolavaggio, sostenendo di essere lì proprio per conto del proprietario. Con modi sicuri e convincenti, ha chiesto le chiavi e, senza destare sospetti, si è messo al volante e ha lasciato l’area con il veicolo.

Il dipendente, preso in contropiede, ha ceduto alle parole dell’uomo, ma poco dopo la verità è venuta a galla: il proprietario dell’auto non aveva incaricato nessuno di ritirarla. Quando si è presentato per riaverla, l’amara sorpresa era già sotto gli occhi di tutti. L’allarme è scattato immediatamente e la segnalazione è arrivata ai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto, che si sono messi subito sulle tracce della vettura.

Le ricerche non sono durate a lungo. I militari hanno infatti intercettato l’auto rubata poco distante, con alla guida proprio il 29enne. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha cercato di allontanarsi, ma è stato rapidamente bloccato. Per lui sono scattate le manette, con l’accusa di furto aggravato. Il veicolo, recuperato in perfette condizioni, è stato riconsegnato al legittimo proprietario, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Resta l’amarezza per la disavventura e per la facilità con cui il ladro, grazie a una recita convincente, era riuscito a ingannare il personale dell’autolavaggio.

I carabinieri durante un pattugliamento a San Giovanni in Persiceto (Bologna)

L’episodio, che ha destato stupore in paese, è stato anche l’ennesima conferma di quanto spesso la rapidità di intervento faccia la differenza. In questo caso, infatti, la tempestiva segnalazione e la prontezza dei carabinieri hanno impedito che l’auto sparisse per sempre, magari diretta verso il mercato nero.

Il 29enne, con vari precedenti, è stato condotto in caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, dovrà comparire davanti al giudice con rito direttissimo. Ora rischia una condanna pesante, mentre resta da chiarire se abbia agito da solo o se dietro il furto ci fosse un piano più ampio.