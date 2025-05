Bologna, ritirate sospensioni al Minghetti. La Regione: “Gesto che parla al futuro della scuola pubblica”

Bologna, 10 maggio 2025 – Annullate le sospensioni di tre giorni ai due studenti del liceo Minghetti. Dopo quattro ore di confronto serrato, l’organo di garanzia del liceo Minghetti azzera le uniche due sospensioni, irrogata dal Consiglio di classe, ai liceali che, a fine marzo, avevano occupato la scuola. Un atto di clemenza, per non parlare di indulgenza, che mira a rasserenare e pacificare il clima molto teso che si respira in via Nazario Sauro a causa dell’occupazione di una minoranza. L’organo di garanzia, formato dal preside, un genitore, un docente e uno studente (tutti espressione del Consiglio di Istituto) ha vagliato le carte ed è entrato nel merito delle sospensioni.

Di fatto con l’annullamento non si sconfessa la decisione del Consiglio di classe coinvolto che, ravvisandone gli estremi, aveva applicato le linee guida deliberate dal Collegio dei Docenti. Collegio che aveva votato, a maggioranza, per tre giorni di sospensione, convertibili in lavori socialmente utili e il sei in condotta. Quest’ultimo, appunto il sei in condotta, rimane ancora in piedi perché può essere o non essere dato allo scrutinio di fine anno. Sul tavolo, rimane aperta la questione sul perché a fronte di nove studenti individuati, solo un Consiglio di classe ha proceduto con la sospensione, mentre gli altri Consigli o non si sono neppure riuniti o hanno chiuso il fascicolo giusto il tempo di aprirlo. Per non parlare delle pressioni sul liceo, da parte dei partiti da Coalizione Civica al Pd fino ai Cinque stelle, per ritirare le sospensioni e anche la denuncia a carico di 12 studenti. Denuncia che rimane in piedi, seguendo il suo iter.

Il plauso della Regione

Tirano un sospiro di sollievo i consiglieri regionali di maggioranza, in una nota congiunta firmata in primis dal presidente dell'Assemblea legislativa, Maurizio Fabbri, insieme a Giovanni Gordini (Civici con de Pascale), Simona Larghetti (Avs), Simona Lembi (Pd) e Lorenzo Casadei (M5s). "La notizia del ritiro delle sospensioni inflitte ai due studenti da parte dei Consigli di classe del liceo Minghetti di Bologna non è un atto solamente formale – commentano Fabbri e gli altri consiglieri regionali del centrosinistra – è un gesto che parla al presente e al futuro della scuola pubblica: ha prevalso il dialogo contro ogni logica punitiva. Un segnale chiaro che, quando le istituzioni si mettono in ascolto, si aprono spazi per ricostruire fiducia, rielaborare i conflitti e restituire all'educazione la sua funzione più profonda".

Il documento dell’Assemblea legislativa

In commissione Scuola dell'Assemblea legislativa era stata approvata anche una risoluzione, si ricorda, che "nasceva proprio da questa urgenza: non difendere astrattamente il diritto al dissenso, che pure è necessario difendere, ma invitare concretamente a un cambio di passo, a far prevalere il dialogo come modo necessario di confronto tra le parti, una gestione dei conflitti che metta al centro il percorso educativo, non la sanzione".

Quel documento, ricordano Fabbri e gli altri, "chiedeva alla scuola di riattivare un dialogo autentico con gli studenti, di riconsiderare le punizioni e le denunce, e di farlo nel segno di una pedagogia che valorizzi la sua vocazione democratica. Oggi possiamo dire che quell'appello ha contribuito all'evoluzione positiva delle cose".

Il superamento delle sospensioni, continuano il presidente dell'Assemblea legislativa e i consiglieri di maggioranza, "non cancella le divergenze, dimostra invece che è possibile attraversarle con maturità istituzionale. Dimostra che la scuola è luogo di crescita e non di controllo, quando prevale il confronto e la corresponsabilità, molto prima di disfunzionali forme di controllo. In un momento in cui si propone una riforma nazionale che rischia di irrigidire i rapporti educativi e di trasformare i luoghi della formazione in spazi di sorveglianza, controllo, disciplina e punizione, questo passo in avanti in seno al Minghetti è di grande valore"