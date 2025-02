Ritorna la ’Bologna Children’s book’: "Quella del libro per ragazzi è una faccenda molto seria"

"Quella del libro per ragazzi è una faccenda molto seria". Lo ha detto Elena Pasoli, direttrice della Bologna Children’s Book Fair, nel raccontare la prossima manifestazione dedicata all’editoria dall’infanzia ai cosiddetti ‘young adults’, la numero 62, che si terrà in Fiera dal 31 marzo al 3 aprile. La frase spiega come la tendenza di questa importante fetta di mercato librario, viri sempre più verso tematiche urgenti, che registrano l’aria del tempo e segnano la necessità di un dialogo più intenso coi bambini, distaccandosi un po’ dal libro di fiaba o di fantasia. "Tra gli oltre 4.000 libri che ci hanno inviato gli editori per il Bologna Ragazzi Award – racconta Pasoli a proposito del premio che compie 60 anni – la maggior parte dà spazio alla riduzione delle disuguaglianze, al diritto di vivere in amicizia e in pace, al diritto all’istruzione, alla casa e alle questioni sociali e politiche che influenzano la loro esistenza". E sottolinea: "Certo ci sono le grandi fiabe, il recupero dei grandi libri di autori e illustratori della prestigiosa tradizione, ma è vero che i libri per bambini sono una faccenda molto seria e non trattano solo di fattorie e fantasie".

Se il Paese ospite di questo 2025 è l’Estonia, tra i 1.500 espositori attesi da 90 Paesi e regioni del mondo si registrano i nuovi ingressi di Albania, Azerbaigian, Ecuador, Georgia, Guatemala, Islanda, Madagascar, Malta, Macedonia del Nord, Perù, Arabia Saudita, Sri Lanka, Thailandia, il che mostra quanto il libro per ragazzi sia capace di mettere insieme le persone e creare un universo ideale di dialogo e confronto. Per affrontare quest’anno molte questioni e istanze, generate proprio da una gioventù che nell’identità è in totale trasformazione. Tra i dibattiti della Bologna Children’s Book Fair emergono i temi sulla rappresentazione di genere nella letteratura per l’infanzia e sull’educazione per i ragazzi che saranno gli uomini di domani, come attestato dal nuovo libro di Francesca Cavallo, ospite in fiera, intitolato ’Storie Spaziali per Maschi del Futuro’.

Ma il 2025 è anche un anno di grandi anniversari: si celebreranno con Altan i 50 anni della Pimpa, Pippi Calzelunghe spegnerà 80 candeline, BolognaRagazzi Awards compie 60 anni e il premio Strega Ragazze e Ragazzi ne fa 10. Un anno di anniversari anche per gli espositori: i 70 anni di Feltrinelli, i 40 del Libro Game, i 35 della collana ’Leggere le figure’ Mondadori, i 25 di Babalibri, di Lapis e del personaggio Geronimo Stilton e infine una nascita: le storiche edizioni Sellerio si aprono al libro per ragazzi e presentano la collana ’La memoria dei ragazzi’.

Tante le mostre previste dentro e fuori fiera, in giro per Bologna grazie a ’Boom! Crescere nei libri’, che tra i tanti eventi, oltre 40, presenta una mostra site specific del grande illustratore Paul Cox e alla Fondazione del Monte, ci sarà un enorme dipinto continuo, lungo 75 metri, che ricoprirà tutto lo spazio. Tra gli ospiti attesi in fiera Sydney Smith, vincitore dell’H.C. Andersen Award 2024, la ’nostra’ Beatrice Alemagna, Daniel Pennac, Mariangela Gualtieri, Sergio Ruzzier, Maicol e Mirco e anche l’autore inglese ’bolognesizzato’ ormai da anni Tom Benjamin, author ambassador di Bologna Book Plus, l’area dedicata all’editoria generalista, cui l’illustratore cult Neil Packer ha dedicato una mappa speciale illustrata dei luoghi bolognesi cari al detective Daniel Leicester.