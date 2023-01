Ritorna la ’seconda vita dei libri’

di Benedetta Cucci

Tre tavoli, un cesto, due scaffali con rotelle. Tutti pieni di libri un po’ datati, ma anche nuovi, all’apparenza. Ecco il mercatino dei libri scartati della Salaborsa, curato dall’associazione BiblioLibri, che riprende il suo ritmo settimanale in piazza Coperta Umberto Eco, dopo il fermo da Covid durato due anni. E c’era bisogno che tornasse, perché attira tante persone di tutte le età, felici di trovare piccoli tesori o nuovi titoli per mantenere il passo di lettura e, naturalmente appassionati di riuso, che nel campo letterario è pratica amatissima.

L’idea apparentemente singolare, è diffusa nelle biblioteche pubbliche. È anzi utile, perché i volumi provengono spesso da donazioni degli utenti e non possono entrare a far parte del patrimonio della Biblioteca poiché già presenti in catalogo o non attinenti alle collezioni. Oppure si tratta di copie doppie o plurime, opere di contenuto informativo superato ma ancora in buono stato, che devono lasciare la comodità della Salaborsa ma che non si vogliono buttare. Ogni settimana, il mercoledì, dalle 15,30 alle 17,30 per ora ci sono le date online fino al primo febbraio l’appuntamento è tematico. Ieri ad esempio, era il giorno della storia. Protagonisti Napoleone, le italiane del Risorgimento, la vita quotidiana in Inghilterra ai tempi della regina Vittoria, l’altro Vietnam attraverso l’obiettivo dei fotografi vietnamiti, la lotta per il Pacifico, Cristoforo Colombo, Assange, Enzo Biagi di ’Quante storie’. Ma ancora l’Italia del Seicento, gli avvenimenti dell’ottobre 1917 in una collana stampata in Svizzera, distribuita da Orpheus Libri con una copertina molto bella. Ecco un po’ di libri, spesso con ancora l’etichetta di catalogazione. I tavoli offrono anche volumi grandi, di quelli che ormai nelle case sempre più piccole fanno fatica ad entrare: sono per lo più parte di enciclopedie che spesso vengono donate incomplete.

Ma se si è appassionati di storia delle rivoluzioni, come Maxim e Aurora, entrambi ventunenni, allora si è ben felici di portarsi a casa tre tomi davvero vintage, che raccontano quelle del ventesimo secolo, per 10 euro. Al mercatino ’La seconda vita dei libri’ si parte da un’offerta libera e solitamente il minimo è di tre euro. Perché lo scopo ulteriore di questo appuntamento è che il denaro raccolto viene destinato al rinnovo delle collezioni della biblioteca. E nella stessa occasione, possono essere donati libri. Tra titoli di storia anche tanti libri per ragazzi, tenuti benissimo, non solo in italiano, ma in varie lingue straniere, come il finlandese, il francese, lo spagnolo e l’inglese.

Marianne, una signora di Berna che sta trascorrendo una settimana a Bologna, adora la Salaborsa e ha scoperto il mercatino per caso. Iames, invece, un signore in pensione da qualche anno, non aveva mai letto tanto, ma col Covid si è appassionato e ieri, con due libri parecchio lunghi, ha fatto scorta per un mese. Prossimo appuntamento: storia dell’arte.