Ritorna l’avventura di ’Fondazione Babele’

Gli anni Novanta a Bologna e la fervida scena del fumetto di allora. Un immaginario che si ripresenta oggi alle 17 in Accademia di Belle Arti, con il rilancio di una storica serie come ’Fondazione Babele’ attraverso ’Wonderful World’, un nuovo episodio figlio della contemporaneità. Anni Novanta, forse ultima frontiera di una creatività che nasceva nei luoghi, nell’aggregazione fisica prima dei social. Quando Daniele Brolli, era il 1991, fondava la rivista Cyborg con sottotilo ’Lo shock del futuro’, perché esplorava un’ambientazione futuristica e tecnologica, riflettendo sulle problematiche contemporanee sia tecnologiche che sociopolitiche. Da quelle pagine, che ospitavano tanti personaggi e storie, uscì anche ’Fondazione Babele’, fumetto sceneggiato da Massimo Semerano, classe 1964, barese di nascita e bolognese d’adozione e Marco Nizzoli, classe 1968, disegnatore reggiano, che quattro anni fa ha deciso di coinvolgere di nuovo il socio di strisce e proporgli di riportare in vita le avventure della Fondazione: al centro della vicenda fumettistica sempre un gruppo di artisti d’avanguardia che vuole smuovere le masse con la propria arte disturbante e provocatoria, tra iper tecnologia e vintage, trash e genialità.

Proprio nel 2023 la casa editrice Bonelli aveva dato alle stampe un volume che riproponeva integralmente tutte le dieci storie uscite su Cyborg fino al 1993, ma oggi è tempo di riprendere il discorso da dove era stato lasciato e andare avanti. Secondo Nizzoli, fautore di questo ’reboot’, oltre 30 anni dopo, "Fondazione Babele è oggi ancora incredibilmente attuale, nel dipingere una società ossessionata dai media che pilotano le esigenze e i bisogni del pubblico, ma naturalmente abbiamo attualizzato la nuova avventura". E prosegue, sottolineando che l’ispirazione negli anni Novanta veniva dalla Factory di Warhol: "Ho ripensato all’atteggiamento che avevano questi artisti all’epoca, schiavi dell’amore per il pubblico, che usano tutti i mezzi necessari per farsi amare sempre di più, e ho trovato una sintonia con la bramosia contemporanea di avere follower sui social. Oggi il successo di Fondazione Babele è decretato dai social, ma ne parliamo senza moralismi, sia chiaro, il nostro è uno sguardo iperbolico". E ritroveremo anche Rosa Casta, sexy star della serie originale, che dopo essere morta negli anni Novanta risorge oggi in ’Wonderful World’ e si unisce al gruppo. Il libro, pubblicato da Sergio Bonelli, sarà presentato oggi con Massimo Semerano e Luana Vergari (sceneggiatrice) in collegamento video e Marco Nizzoli, che parlerà anche del fumetto bolognese, dagli anni Novanta ad oggi. Con loro Enrico Fornaroli, Onofrio Catacchio e Otto Gabos.