Ritorna Nearco, il nuovo singolo

"Io non ci sto". Non è il titolo del brano, e neppure un rimando alla decisa negazione del fu presidente della Repubblica Scalfaro ormai più di 30 anni fa. Quello di Nearco è un "io non ci sto" attualissimo, declinato al presente ma che funge da avvertenza per il futuro sui social. Potrebbe anche essere, "io non ci sto", il perfetto sottotitolo di "Mi confondi", il messaggio forte e chiaro che sta dietro e dentro il singolo che uscirà oggi su tutte le piattaforme, prodotto dalla PMS Studio di Alfonsine e distribuito da Universal per il castellano Nearco, nome d’arte di Giovanni Cristiani, che rinnova quest’anno l’estivissima abitudine di lanciare un nuovo brano in concomitanza con l’apertura degli ombrelloni.

c. b.