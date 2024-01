Ritorna ’Pillole di Movimento’. Tutti in palestra o piscina gratis

"Dopo le feste, in cui tutti hanno mangiato un tortellino o un pandoro in più del solito, com’è giusto che sia, è corretto anche rimettersi in forma", ha aperto con questo spirito Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune nella sala Anziani di palazzo d’Accursio, la presentazione della tredicesima edizione di ’Pillole di Movimento’. La campagna di sensibilizzazione promossa da Uisp Bologna, e di cui Qn- il Resto del Carlino è media partner, ha come obiettivo la promozione dell’attività fisica come medicina per combattere la sedentarietà, uno dei principali fattori di rischio per la salute. Presso le farmacie dei gruppi Lloyds Farmacia-Benu e Federfarma di città e provincia saranno disponibili 22.000 scatole di ’Pillole di Movimento’.

All’interno delle confezioni è presente un fogliettino sul quale sono riportati una serie di suggerimenti per la salute e le proposte per svolgere gratuitamente un mese di attività nelle società sportive, palestre e piscine che aderiscono al progetto, oltre al regolamento per aderire all’iniziativa. Più che mai necessaria visti i numeri snocciolati dal direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl, Paolo Pandolfi, secondo i quali il 43% dei bolognesi è ancora sedentario. Nella fascia 18-69 anni, ad esempio, la quota di chi non fa movimento è del 16%: dunque, sottolinea Pandolfi, "c’è una massa di 94.000 persone che possono beneficiare di questa scintilla". L’attività gratuita del mese in omaggio terminerà per tutti il 29 febbraio nelle piscine e il 31 marzo nelle palestre. "Fare più movimento è al secondo posto dei buoni propositi per il 2024. L’attività fisica è entrata nella Costituzione come un diritto, vogliamo contribuire nel mettere in pratica questa norma", commenta Paola Paltretti, presidente Uisp Bologna Aps. Paltretti ha annunciato, inoltre, che "l’anno prossimo la rassegna sarà realizzata in sette paesi d’Europa".

"Prendersi cura di sé attraverso i consigli degli esperti porta benefici psicologici e fisici nella vita di tutti i giorni", conclude Caterina Restaino, district manager Sud Admenta Italia. L’iniziativa è rivolta alle persone maggiorenni e in possesso di certificato medico per attività sportiva non agonistica, che non risultino già iscritte da settembre 2023 nelle palestre o piscine in cui intendono utilizzare il buono. ‘Pillole di movimento 2024’ è in co-progettazione con l’Ausl, Comune e Città Metropolitana e altri partner come Banca di Bologna, Gvm Care&Research e Ottica Inn.

Giovanni Di Caprio