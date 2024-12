Ritorna ’Vacanze di Natale 90’

Le giornate di festa sono perfette per andare al cinema, vedere le novità e magari scoprire qualche cult. Come ’Vacanze di Natale 90’ di Enrico Oldoini (con De Sica, Boldi, Greggio, Abatantuono e parecchi altri) che torna nelle sale da sabato 28 dicembre fino al 1 gennaio. Sono gli ormai celebri ’Vacanze di Natale Days’ la reunion dei fan della saga più divertente di Natale che l’anno scorso ha visto 60mila spettatori decisi a non perdersi la ’loro’ commedia su grande schermo. Sarà possibile rivedere il cinema a The Space e all’Uci di Casalecchio. è caldamente consigliato un ’dress code’ rigorosamente Anni 90 per un perfetto tuffo nel passato.