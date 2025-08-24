Ritorno al museo: collezione di Zoologia. Tuffo nel mondo animale e nella città che fu

Ci sarà un motivo se il regista Wes Anderson, nel 2018 ha costruito la sua mostra al Kunsthistorisches Museum di Vienna attorno a un toporagno (Spitzmaus) imbalsamato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo. Si intitolava Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori, approdò anche alla Fondazione Prada di Milano ed era una riflessione sulle motivazioni che guidano l’atto di collezionare e sulle modalità con le quali una raccolta è custodita, presentata e vissuta. Ma partire da un animale così piccolo ed esotico mostrava tutta la fascinazione che può esprimere una Wunderkammer, una stanza delle meraviglie: proprio in questa maniera potrebbe essere descritta la collezione di Zoologia, in altre parole, il regno degli animali impagliati e imbalsamati. Dove guardare con fascinazione e stupore, se si è piccoli o si è grandi non cambia, tutte le specie di fauna che iniziò a collezionare in città il mitico Ulisse Aldrovandi (1522-1605), la cui raccolta privata di reperti naturalistici divenne, per sua volontà, patrimonio pubblico alla sua morte, costituendo il nucleo fondativo dell’attuale Collezione in via Selmi 3. Andare a visitarla in questi giorni in cui Bologna è una città svuotata dei locals e dei turisti, permetterà una doppia esperienza.

Da una parte quella di godere di un mondo animale che diventa didattica scientifica ma anche visione esotica e spettacolare, dall’altra quella di scoprire una città meravigliosamente preservata nel suo spirito rinascimentale, cosa che in zona universitaria è all’ennesima potenza. Dal minuscolo toporagno (si, c’è anche qui) al ’maiuscolo’ rinoceronte indiano che ha solo un corno (ricostruito, poiché era stato rubato, quando fu trovato, proveniente dal serraglio di un circo che fece tappa a Bologna alla fine dell’800), sarà una passeggiata intrigante quella che si compirà attraverso le vetrine dedicate a uccelli, pesci, anfibi, rettili, mammiferi (sì, c’è anche un gatto, però ‘selvatico della Cirenaica’), crostacei (ben due granchi blu, non più così esotoci attirano l’attenzione), molluschi e uova. E sono tante le visioni che si possono avere, perché ormai la nostra cultura visiva è talmente piena di riferimenti e condizionamenti culturali, che non è facile resistere alle comparazioni.

Ad esempio quando si guardano le scimmie appese alla struttura aperta in legno che vede a piano terra la sfilata di tigre, leopardo, zebra, cerbiatto: sembrano appoggiate da Maurizio Cattelan, con stile irriverente, ma in effetti le scimmie sono proprio di natura burlona. I corridoi pieni di teste di caprioli e cerbiatti ci portano nelle case di montagna, la lunga vetrina di colibrì sembra un libro di haiku, i pappagallini di piume coloratissimeriportano alla mente i vezzosi copricapo d’inizio Novecento e i tanti nomi esotici degli animali presenti, dall’ibis alla paroaria coronata con ciuffo rosso, dall’affascinante pesce luna appeso in alto (come una luna) all’uccello del paradiso e fino al dodo e al capibara (ormai, però super-sdoganato), ci ricordano quel gioco degli animali vintage che a ogni tessera di cartoncino, ai bimbi degli anni Settanta stampava la magia sul volto. Delizioso un cartello su tutte le finestre, che, con orgoglio, celebra qui la vita: "Non muovere le tapparelle, nei cassoni ci sono nidi di rondini".

Benedetta Cucci