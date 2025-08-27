Ritorno al museo: la chiesa di San Domenico. Galleria di star in un vero scrigno d’arte

La sola ’arca’, il monumento dove Domenico di Guzman fu sepolto dopo la morte, avvenuta a Bologna nel 1221, basterebbe a raccontare una parte nobilissima della storia della scultura italiana. L’Arca di San Domenico, nella omonima chiesa bolognese, mise al lavoro per secoli alcuni tra i massimi artefici della scultura europea. Comincia Nicola Pisano nel 1264, con Arnolfo di Cambio e Guglielmo da Pisa: ed ecco i pannelli con le storie della vita del Santo; continua Niccolò da Bari, quel Nicolò già chiamato ’d’Apulia’ (l’autore del Compianto di Santa Maria della Vita) che poi derivò perfino il nome da questa opera, realizzando uno dei due angeli reggitorcia. E l’altro angelo, a destra, viene finito addirittura da Michelangelo. Proprio Michelangelo, che con Bologna ha un rapporto ambivalente e incompiuto, e qui lasciò la statua di bronzo che poi fu fusa e diventò un cannone.

Michelangelo, ospite di un gentiluomo che gli aveva evitato un fastidioso alterco con le guardie del dazio, fu a Bologna diciannovenne, in arrivo da Venezia. Ottiene una commissione forse ambita da qualche artefice bolognese che si adopera ben presto perché al fiorentino non giungessero altri incarichi oltre alle finiture dell’arca: l’angelo, un San Procolo e un San Petronio. Alfonso Lombardi, altro eccelso autore di due tra i più suggestivi compianti in città, aggiunge altre storie. Sormonta la cappella un affresco luminoso e festante di Guido Reni, in cui, ai piedi del Santo in gloria, chiacchierano due angeli sorridenti, mentre altri suonano compunti come se obbedissero a un nascosto direttore.

La chiesa intera riflette lo svolgimento complesso e articolato della scuola di Bologna, dalla trecentesca venerata Madonna delle febbri, al settecentesco altare maggiore, che reca una corretta Adorazione di Bartolomeo Cesi, passando dai ricchi secoli della maggior gloria bolognese, che annovera qui Pietro Faccini e Mastelletta, Prospero Fontana, Guercino, Spada, Tiarini e Franceschini, i Gandolfi, i plasticatori eleganti dell’Accademia Clementina, fino a Clemente Alberi.

E se il coro di legno di fra Damiano da Bergamo fu ritenuto "l’ottavo spettacolo del mondo" dal letterato umanista Sabba da Castiglione, la vicina iscrizione di Giuseppe Mazza (1731), rivela la tomba di Re Enzo, il figlio di Federico II di Svevia caduto in battaglia e fatto prigioniero dai bolognesi nel 1249, per la cui liberazione pare che il padre abbia offerto alla città somme strabilianti (un filo d’oro che cingesse l’intera cerchia di mura), sempre rifiutate. Troppo ghiotta era l’occasione di tenere in prigionia il figlio dell’Imperatore, e per ventitré anni… Così nacquero le leggende, dal fallito tentativo di fuga in un recipiente per il vino da dove tuttavia fuoriescono alcuni capelli biondi, al legame con la bella contadina Lucia, madre di un Enrico destinato a divenire capostipite della nobile famiglia Bentivoglio, fino alla bellissima saga di Giovanni Pascoli nelle sue Canzoni. In San Domenico, come da suo desiderio, re Enzo venne sepolto solennemente nel 1272.

Passa qualche secolo e, altrettanto solennemente, viene sepolta nella vicina cappella della famiglia Guidotti la giovane pittrice Elisabetta Sirani. Altra leggenda cittadina e non solo, rapita alla vita e all’arte nel pieno fulgore della sua fortunatissima attività, la ventisettenne pittrice venne tumulata nella tomba del maestro di suo padre. Pare fosse una concessione del nobile Guidotti, ma, come era ed è noto, Reni non nutriva simpatia per le donne, anzi le temeva, e questo strano connubio resta un curioso mistero della storia dell’arte locale.

Dedicata alla Vergine del Rosario, anche questa cappella rifulge di pitture di ogni epoca, dai singoli misteri alla volta, al catino che, come un abbraccio, raccoglie fasti e misteri, memorie di santi e un sontuoso, ornatissimo organo.