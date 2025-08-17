Ritorno al museo: lo scrigno di Palazzo Poggi. Arte e scienza qui camminano insieme

"Ho avuto pittori appresso di me continuamente, che…non hanno atteso ad altro che alla varietà di piante et animali, per fare compito il mio Microcosmo di Natura", scriveva Ulisse Aldrovandi. La vocazione ’enciclopedica’ degli spiriti illuminati nasce già col Cinquecento dei pionieri, e se Bologna deve ad alcuni personaggi fuori dal comune il suo primato nelle scienze, nelle arti e in ogni loro possibile congiunzione, non c’è dubbio che il luogo dove ancora oggi questo tentativo si vede, riuscito, durevole e ben conservato è il nobile edificio, Palazzo Poggi, dove l’Istituto delle Scienze ebbe sede fin dalla sua fondazione, nel 1711. (via Irnerio 33, aperto dal martedì al venerdì 10/16, sabato e domenica 10/18).

Già appartenuto alla famiglia Poggi fin dall’ultimo Quattrocento, il palazzo fu ampliato e ristrutturato nel secolo successivo, quando venne dotato dell’imponente facciata sulla strada detta allora San Donato, dove aggettavano le case delle più nobili famiglie cittadine.

Nel frattempo gli alti fregi delle sale che oggi ospitano i materiali scientifici si adornano dei saggi dei più alti esponenti della scuola bolognese, alternando pitture di grottesche e narrazioni bibliche a veri e propri capolavori come i concerti e i putti di Nicolò dell’Abate.

Così arte e scienza cominciano fin da subito il singolare cammino che le ricongiungerà negli esemplari settecenteschi dell’anatomia e della ceroplastica, toccando le vette di capolavori unici nella storia delle arti in Europa (qui raccolti nelle sale delle cere anatomiche di Anna Morandi e Giovanni Manzolini, e di Ercole Lelli).

Un anno dopo la nascita dell’Istituto si inizia a progettare l’osservatorio astronomico (oggi restaurato e visibile dopo 22 anni di ponteggi, ma non ancora visitabile all’interno), poi si passa alla biblioteca. Nel 1742 vengono trasferiti i materiali dei musei di Ulisse Aldrovandi e di Ferdinando Cospi, altri illuminati protagonisti della vicenda museale della città, che ai caratteri di uomini generosi e risoluti aggiunge la volontà di destinare le proprie raccolte alla pubblica destinazione. Alla fine dell’Ottocento, le raccolte naturalistiche di Aldrovandi, Cospi e di Luigi Ferdinando Marsili, il più eclettico tra questa eletta genia di studiosi e collezionisti, vennero divise tra diversi musei legati ai rispettivi insegnamenti universitari.

Oggi, dopo il moderno restauro degli anni Ottanta, le raccolte hanno ripreso la loro specificità e i loro luoghi, dividendosi le sale del Palazzo di via Zamboni, tranne il Museo di Ferdinando Cospi, il più distante dal culto del ’naturale’, ma il più curioso per la scelta degli oggetti (i ’mirabilia’ che comprendono una noce di cocco lavorata o il Trionfo di conchiglie, oggetti nei quali la mano dell’uomo sfida la straordinaria esibizione della natura).

Quindi le 18.000 "diversità di cose naturali" e le 7.000 piante orgogliosamente messe insieme dal fondatore della storia naturale moderna, già titolare della prima cattedra bolognese di Scienze naturali, Ulisse Aldrovandi, introducono la serie di sale che rivelano la grandezza ideale di questo luogo, nato per affiancare l’esempio all’insegnamento, e protetto da altre immense personalità quali Prospero Lambertini, che, sia come arcivescovo che come papa Benedetto XIV, sostenne e promosse l’Istituto voluto da Luigi Ferdinando Marsili.

La collezione di Marsili, studioso e aristocratico bolognese, colonnello dell’esercito imperiale, si concentra sullo studio della natura, dalle rocce ai fossili, ma segue anche l’impervia vicenda della sua biografia e delle traversie militari. Studioso di geografia, etnologia, appassionato di vulcani e di architettura militare, lasciò all’Istituto una sorta di grandioso diario della sua vita, che comprende oggetti antichi, coralli, strumenti e opere a stampa, modelli di armi e fortificazioni, ma soprattutto la ’specola’ (l’osservatorio astronomico), per la cui costruzione egli si batté a lungo.

Specola che portò, negli anni in cui la complessa vita di Marsili vedeva la fine, ad alcune importanti scoperte astronomiche, degne delle coeve e rivali istituzioni di Londra e Parigi.